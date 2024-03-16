Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Двоє ухилянтів намагалися переплисти Тису в дитячих жилетах — прикордонники врятували arrow

Двоє ухилянтів намагалися переплисти Тису в дитячих жилетах — прикордонники врятували

16 березня 2024 18:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Двоє ухилянтів намагалися переплисти Тису в дитячих жилетах — прикордонники врятували
Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Двоє ухилянтів намагалися перепливти річку Тису в дитячих рятувальних жилетах, щоб потрапити до Румунії. Прикордонники затримали порушників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 16 березня.

Читайте також:

Двоє ухилянтів ледь не втонули

 

Двоє "плавців" планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами.

"Переправнику за свою "мандрівку" вони сплатили по 1000 євро. Ще один порушник збирався плисти до Румунії. Обіцяний безперешкодний перетин кордону йому коштував 2000 доларів США", — повідомили в ДПСУ.

Усіх порушників кордону затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють, хто причетний до цієї схеми.

ухилянти
Затриманий ухилянт. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, за 2023 рік було винесено 1 274 вироки військовозобов'язаним, які ухилялися від служби.

Також зазначимо, що ЗМІ виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2248 чоловікам призовного віку виїхати з України за допомогою системи "Шлях".

війна
Україна
Кримінал
мобілізація
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство