Двоє ухилянтів намагалися переплисти Тису в дитячих жилетах — прикордонники врятували
Двоє ухилянтів намагалися перепливти річку Тису в дитячих рятувальних жилетах, щоб потрапити до Румунії. Прикордонники затримали порушників.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 16 березня.
Двоє ухилянтів ледь не втонули
Двоє "плавців" планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами.
"Переправнику за свою "мандрівку" вони сплатили по 1000 євро. Ще один порушник збирався плисти до Румунії. Обіцяний безперешкодний перетин кордону йому коштував 2000 доларів США", — повідомили в ДПСУ.
Усіх порушників кордону затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють, хто причетний до цієї схеми.
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