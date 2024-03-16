Двоє ухилянтів намагалися переплисти Тису в дитячих жилетах — прикордонники врятували

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

Двоє ухилянтів намагалися перепливти річку Тису в дитячих рятувальних жилетах, щоб потрапити до Румунії. Прикордонники затримали порушників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 16 березня.

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Двоє "плавців" планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами.

"Переправнику за свою "мандрівку" вони сплатили по 1000 євро. Ще один порушник збирався плисти до Румунії. Обіцяний безперешкодний перетин кордону йому коштував 2000 доларів США", — повідомили в ДПСУ.

Усіх порушників кордону затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють, хто причетний до цієї схеми.

Затриманий ухилянт. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, за 2023 рік було винесено 1 274 вироки військовозобов'язаним, які ухилялися від служби.

Також зазначимо, що ЗМІ виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2248 чоловікам призовного віку виїхати з України за допомогою системи "Шлях".