Как живут украинские беженцы в Польше — условия 2024

Украинцы в Польше. Фото: google.com

Польша приняла украинских беженцев с первых дней войны. В настоящее время под временной защитой страны находится почти миллион украинцев. Статус временной защиты продлили только до июня 2024 года.

Украинцы могут получить в Польше личный номер PESEL. Он позволяет получать социальные выплаты, пользоваться государственными медицинскими услугами, официально работать и учиться.

Однако выплаты производятся только однократно при въезде в страну — 300 злотых на человека. Также продолжает действовать программа, по которой полякам платят по 40 злотых в день за то, что они предлагают свое жилье украинцам.

О своем личном опыте проживания в Польше два года войны специально для Новости.LIVE рассказала журналистка Юлия Войнар.

Два года вне дома: Юлия Войнар из Польши

Моя жизнь, как и всех украинцев, перевернулась с ног на голову 24 февраля 2022 года. День до полномасштабного вторжения помню чуть ли не по часам. Он стал для меня точкой невозвращения — невозврата к своей привычной жизни, которую у меня забрала Россия.

Юлия Войнар. Фото: Юлия Войнар

Именно в тот день, 23 февраля 2022 года, я вышла из своей квартиры в Киеве и так и не вернулась. Уехала за город, чтобы поздравить свою бабушку с Днем рождения. Это был ее последний день рождения.

Ехала, как я думала, на один вечер, на следующий день должна была вернуться. Неосторожно не взяла с собой ни паспорта, ни других документов, ни денег, ни вещей. Потому что не верила, что война начнется, хотя разговоры были только об этом. Не верила, что в современном мире посреди Европы такое вообще возможно.

Помню вечер накануне 24 февраля, когда сидели с семьей, помню слова отца: "Так хорошо сейчас, а если завтра Путин нападет..?"

Утром в комнату забежала сестра. Я удивилась, почему так рано, потому что возвращаться в столицу я планировала ближе к обеду, и будить меня было раньше времени. "Война началась, включи телевизор", услышала я и не поверила. Думала, очередное устрашение России.

Однако возвращение в столицу отложило. Надеялась, что через пару дней все решится. Ближе к обеду в нашем доме уже сыпалась штукатурка и дрожали окна от взрывов. Дальше последовали дни и ночи в подвале и сплошной шок.

Переезд в Польшу

Однажды подруга написала из Польши, что сняла квартиру для своих родственников, и есть свободная комната, приглашала хоть на пару дней приехать перевести дыхание. Долго колебалась, но бессонные ночи уже сказывались.

Еще одна подруга с дочерью тоже собиралась, как мы тогда думали, на неделю в Польшу, и решили ехать вместе эвакуационным автобусом. У меня не было ни паспорта, ни вещей, все осталось в Киеве. На границе спасла "Дія". Помню длинные очереди, часы ожидания, измученных женщин и детей и мысли, что это не может быть правдой.

Поляки встретили гостеприимно — и на границе, и в городах было много волонтеров, обустроены пункты помощи, где раздавали еду и вещи первой необходимости. Дни ожидания возвращения домой превратились в недели, недели в месяцы, месяцы в почти два года…

Юлия на митинге украинцев в Польше. Фото: Юлия Войнар

Жизнь в Польше

Помню ту первую весну не в Украине. Проходила мимо цветущих деревьев и подумала: "где-то расцвели вишни, жизнь продолжается, а у меня до сих пор февраль, в моей стране война".

Очень больно было смотреть на иностранцев, которые казались такими беззаботными, строили планы, выбирали, куда поедут в отпуск.

Возвращать к жизни начала работа. В Варшаве открыли общий украинско-польский канал — своеобразная платформа для поддержки украинских беженцев.

Юлия на работе. Фото: Юлия Войнар

В программах мы рассказывали, как, например, оформить документы, не попасть на крючок мошенников, как привыкнуть к временной жизни в Польше. Затем коллеги предложили писать материалы для Новини.LIVE, и это стало настоящей отдушиной, познакомило с многими интересными людьми.

Также приняла участие в международной программе поддержки украинских журналистов в Польше — Media Lifeline Ukraine от Free Press Unlimited. Делаем материалы для украинских СМИ. Будучи вдали от дома, помогаю Украине как могу и чем могу.

Чрезвычайно скучаю по дому, по Киеву, по родным и друзьям. Жизнь "на чемоданах", когда каждый день ожидаешь возвращения. Держит страх и воспоминания о первых днях полномасштабного вторжения, сирены и обстрелы.

Варшава мне очень похожа на Киев. Повсюду вижу "знакомые" места — набережная, "Подол". Иногда представляю, что гуляю не возле Вислы, а возле Днепра. Хожу в украинские кафе, чтобы "побыть дома". Радуюсь, когда в польской столице бывают проездом или по делам мои друзья.

Сине-желтая подсветка моста в Варшаве. Фото: Юлия Войнар

Условия для беженцев в Польше

За два года полномасштабного вторжения отношение поляков к украинцам несколько ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании IRCenter и исследования Barometr Polskiego Rynku Pracy от компании Personnel Service.

Согласно результатам, некоторые поляки боятся потерять работу, обеспокоенные инфляцией, некоторые считают, что польское правительство делает больше для украинцев, чем для них. Такие настроения специалисты объясняют усталостью от затянувшейся войны в Украине, которую развязала Россия.

В то же время увеличивается и количество украинцев, которые едут из Польши — либо в другие страны, либо возвращаются домой. По данным Евростата, в конце декабря 2023 года в Польше проживало 951,4 тыс. человек с временной защитой, что на 5,3 тысячи человек меньше по сравнению с ноябрем того же года.

Чаще украинцы переезжают из Польши в Германию, Нидерланды и Норвегию. Основная причина — низкие зарплаты в Польше и очень высокие цены на аренду жилья. А еще неопределенность.

Плакат "Stand with Ukraine" на магазине. Фото: Юлия Войнар

Временное убежище для украинцев Польша продлила чуть ли не в последний момент и только до 30 июня 2024 года, а не до марта 2025 года, как другие страны ЕС, или Великобритания — до сентября 2026 года.

В то же время, с 1 января 2024 года Польша увеличила денежную помощь украинским родителям на детей — с 500 злотых до 800 злотых (приблизительно 4800 грн. и 7680 грн. соответственно) в месяц на каждого ребенка до 18 лет.

С 1 января этого года также выросла минимальная зарплата в Польше — до 4242 злотых брутто (40723 тыс. грн). На новую помощь могут рассчитывать и люди с инвалидностью — от 600 до 3500 злотых (5760 грн и 33600 грн соответственно).

Точную сумму будут определять на основании оценки специальной комиссии, насколько человек может самостоятельно функционировать в разных сферах жизни.