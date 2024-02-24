Условия для беженцев в Ирландии — что изменилось за 2 года войны

Украинцы в Ирландии. Фото: Евгения Брага

Мария Кагал Редактор международного отдела

Ирландия — одна из первых стран, открывших свои двери для украинцев, когда Россия начала полномасштабную войну. Сейчас в стране живет более 100 тысяч беженцев из Украины, и эта цифра растет.

Виза для въезда не требуется, а временную защиту можно оформить прямо в аэропорту Дублина. Жилье беженцам предоставляют бесплатно, однако количество его ограничено, так что, возможно, придется ждать в гостинице, школе или спортивном зале.

После получения индивидуального номера PPS, выдаваемого Департаментом социальной защиты, украинцы получают доступ к бесплатной медицине, обучению в школе и возможности трудоустройства.

Максимальная финансовая помощь на одного взрослого в стране составляет 220 евро в неделю, а на ребенка дополнительные 140 евро в месяц.

О своем личном опыте проживания в Ирландии на протяжении двух лет войны специально для Новини.LIVE рассказала журналистка Евгения Брага.

Два года не дома: Евгения Брага из Ирландии

Если бы мне два года назад сказали, что я окажусь в Ирландии и задержусь здесь надолго, я бы подумала, что это шутка. Никогда не была в этой стране даже как турист. Все мои знания заканчивались стереотипным набором: Guinness, леприконы и множество рыжих людей.

Журналистка Евгения Брага. Фото: Евгения Брага

Когда началось полномасштабное вторжение, не было никаких мыслей о том, чтобы уехать за границу. Я не представляла, что я там буду делать, и кому я там нужна. И если бы не моя подруга, которая к тому моменту уже четвертый год жила с мужем в Ирландии, эта страна так бы и осталась для меня мистическим изумрудным островом. Но вот я здесь уже два года.

Эта страна встретила украинцев невероятным теплом и заботой, одна из самых первых стран, открывших для нас границу. Людям выдавали временную защиту сразу в аэропорту и оттуда увозили на расселение.

Но мой поиск жилья отличался. Мне прислали ссылку благотворительной организации, которая помогала поселить украинцев в хост-семьи. Надо было заполнить гугл-форму и ждать, когда с тобой свяжутся.

Для меня было непонятно, как незнакомые люди могут поселить у себя кого-то из другой страны, не зная об этом человеке ничего. Но в этом, может быть, и есть разница наших менталитетов. Ведь именно так я нашла свою вторую семью. И не только я, а еще 24 тысячи украинцев.

Украинцы в Ирландии. Фото: Евгения Брага

Условия предоставляются на полгода и с хостами (принимающей семьей — ред.) за это время должен произойти метч. Иначе трудно ужиться с новыми людьми, что часто происходило, и украинцев переселяли.

Многих расселяют в гостинице, общежития, отдельные дома и даже в модульные городки с домами на 4 человека, которые построили специально для украинцев.

Но не буду идеализировать — ситуация с жильем в Ирландии кризисная. Поэтому расселяли украинцев временно и в палаточные городки, и в спортзалы или монастыри. Но потом находили более обустроенное жилье.

Детям обеспечивается бесплатная учеба в ирландских школах, всем — бесплатная медицина. Осталось только разобраться, как ко всему этому получить доступ.

Первый год. Адаптация

Как только ты получил документ о временной защите и жилье, ты сразу имеешь право получить социальные выплаты. Выплаты в размере 220 евро выдавались еженедельно, и ты должен приходить за ними на почтовое отделение.

Но тем, кого расселили в отдаленные города, людям с инвалидностью и пенсионерам выплаты приходили на ирландскую банковскую карту.

В тот же момент ты имел право устроиться на работу, но могу сказать о себе, что первые полгода я об этом даже не думала. Не потому что не хотела, а просто пыталась адаптироваться и понять, как все устроено не в Украине.

Украинцы в Ирландии. Фото: Евгения Брага

Украинцы в Ирландии. Фото: Евгения Брага 1/2 _ 2

Когда пришло состояние принятия, пришло и желание искать работу. И, конечно, по специальности. Но на это я потратила еще 7 месяцев. Хотя устроиться в магазин, кафе, бар или гостиницу можно было достаточно быстро. Например, многие украинцы работают в сетях магазинов "Tesco" и "Lidl".

Чтобы устроиться по специальности, нужно иметь хороший английский (спойлер — как оказалось, у меня его не было) и должны быть референсы от ирландских работодателей или опыт работы в международной компании.

Однако все возможно, если приложить максимальные усилия и быть готовым к тому, что именно на ту позицию, на которой ты находился в Украине, тебя сразу не примут.

За эти 14 месяцев Ирландская служба занятости (Intreo) никак не заставляла меня работать. Украинцев приглашали на встречи, где рассказывали, как искать работу, какие бесплатные курсы можно пройти для повышения квалификации или получения новой, предлагали помощь в составлении резюме.

Журналистка Евгения Брага в Ирландии. Фото: Евгения Брага

Я бы назвала этот период "начальная школа", потому что ты как ребенок учишься всему новому и иногда реально чувствуешь себя ребенком, когда не понимаешь как устроенная система. Мы привыкли, что все происходит быстро, и за день можно арендовать квартиру, открыть счет в банке и сделать полный чек-ап здоровья. Но в Ирландии только открытие счета занимает несколько недель.

Поэтому нужно снизить градус ожидания мгновенного результата и запастись терпением. Но, как оказалось, терпение пригодилось и самим ирландцам.

Второй год. Что изменилось?

На сегодняшний день в Ирландии проживает 104 689 человек из Украины (данные за декабрь 2023). 74 500 человек сейчас проживают в государственных помещениях, 57 000 — в полностью оборудованных помещениях. Трудоустроено более 16 000.

Ирландская иммиграционная служба. Фото: google.com

Эта сухая статистика показывает активизацию служб занятости и Департамента юстиции, где я и работаю. Ирландия принимает 2,3% от всех бенефициаров временной защиты в ЕС и Европейской экономической зоне. Поэтому многие украинцы переехали в Ирландию из других стран.

Так здесь появился термин "экономический турист". Ведь 220 евро неделя = 880 евро в месяц и это только на одного человека.

Ирландия столкнулась с тем, что большое количество украинцев ездит по разным странам и собирает выплаты. Получают одновременно здесь и, например, в Британии или Германии и еще успевают съездить за ними в Канаду.

Некоторые украинцы вернулись домой через несколько месяцев и полтора года получают выплаты на карту там. Плюс, по правилам службы занятости, украинцы должны сообщать даты отсутствия в Ирландии, и на тот момент выплаты замораживаются, кроме двух недель законных каникулы.

Но многие начали путешествовать гораздо больше и, конечно, не сообщать об этом. Не буду перечислять все случаи, но все это привело к изменению условий для украинцев в Ирландии.

С 2024 года украинцы с временной защитой будут обеспечены жильем максимум на 90 дней. После этого должны будут самостоятельно найти жилье или воспользоваться арендой. Ни одно жилье от государства не будет предоставляться по истечении 90 дней, кроме поддержки, предоставленной через программу "Offer A Home" или схемы помощи в оплате аренды.

Ирландия. Фото: Евгения Брага

В течение этого времени они также получат сниженные выплаты социальной защиты — 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка, пока они остаются в предоставленном государством центре пребывания.

После того, как украинцы под временной защитой покидают центр пребывания, они будут иметь право подать заявление на получение стандартной социальной помощи при условии соответствия стандартным условиям поиска работы.

Центры проживания будут предлагать питание и стирку, медицинскую помощь и программу мероприятий для детей и молодежи. Там будут также предоставлять информацию о правах и помощи в поиске жилья и интеграции.

Также с октября 2023 года, если ты проживаешь в жилье от государства, то не имеешь право покидать его даже на сутки без особого разрешения, за которым ты обращаешься в соответствующую службу. Так же с 2023 года все живущие в отелях платят по 10 евро в день за питание.

Изменилось ли отношение ирландцев к нам? Нет однозначного ответа. Но это вызвало бурю недовольства среди местных.

Однако хорошо, что мы умеем учиться на своих ошибках. По моему личному опыту, я все больше встречаю украинцев, работающих или в активном поиске работы и жилья. Однако я уверена, что это далеко не все изменения, ожидающие нас в Ирландии.