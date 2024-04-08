Жена нардепа "Слуги народа" улетела на Бали - реакция в соцсетях

Анна Гресь на Бали. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Жена народного депутата Украины Романа Грищука Анна Гресь сделала сообщение в Facebook о своей желанной поездке на Бали. Добавила несколько фотографий с отдыха, но, кроме лайков, получила волну хейта в комментариях. О том, что такая поездка жены нардепа не ко времени, написала под фото и нардеп Марьяна Безуглая.

Через полчаса сообщение исчезло. Подробности — в материале Новини.LIVE.

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Поездка жены нардепа на Бали

"Я мечтала о Бали 5 лет. Сначала была беременность, потом ковид, потом война. Вроде не время. Но после очередного обстрела я проснулась, обрадовалась тому, что жива и подумала, что так как в Украине можно умереть каждый день, то я не хочу случайного умереть, не воплотив свою мечту", — написала Анна.

Сообщение жены депутата в Facebook. Фото: скриншот

Анна Гресь на Бали. Фото: скриншот сообщения в Facebook

В сообщении она рассказала о том, что деньги на отдых заработала сама и гордится этим. Поделилась с подписчиками тем, как проходит ее отдых, что она посетила ювелирный мастер-класс.

Анна Гресь на Бали. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Но не все ее подписчики обрадовались этому сообщению и поддержали его. На женщину свалилась волна хейта.

"Хм, но ведь Вы — жена народного депутата Украины в войну Романа Грищука", — прокомментировала нардеп Марьяна Безуглая.

Комментарий Безуглой о поездке Гресь на Бали. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Ей Анна Гресь ответила, что она не только жена народного депутата, но и предприниматель, уплачивавшая налоги. К тому же она ни копейки не взяла у мужа на отдых.

Фото жены депутата на Бали. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Некоторые граждане в комментариях написали, что такое поведение супруги народного депутата и есть ответ на то, почему у общества нет мотивации защищать государство.

Комментарии о поездке жены депутата на Бали. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Однако были и хорошие комментарии с пожеланием хорошего отдыха.

Добавим, что пост был размещен на странице около часа, затем исчез. Видимо, Анна удалила сообщение из-за хейта в комментариях.

Напомним, народный депутат Роман Грищук ответил, по каким положениям в законопроекте о мобилизации пришли соглашения.