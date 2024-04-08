Дружина нардепа "Слуги народу" полетіла на Балі - реакція в соцмережах

Анна Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Дружина народного депутата України Романа Грищука Анна Гресь зробила допис у Facebook про свою омріяну поїздку на Балі. Додала кілька світлин із відпочинку, але, крім лайків, отримала хвилю хейту в коментарях. Про те, що така поїздка дружини нардепа не на часі, написала під фото і Мар’яна Безугла.

За пів години допис зник. Деталі — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я мріяла про Балі 5 років. Спочатку була вагітність, потім ковід, потім війна. Ніби не на часі. Але після чергового обстрілу я прокинулася, зраділа тому, що жива і подумала, що так як в Україні можна померти кожного дня, то я не хочу випадкового померти, не втіливши свою мрію", — написала Анна.

Допис дружини депутата в Facebook. Фото: скриншот

Анна Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

В дописі вона розповіла про те, що гроші на відпочинок заробила сама і пишається цим. Поділилася з підписниками тим, як проходить її відпочинок, що вона відвідала ювелірний майстер-клас.

Анна Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Але не всі її підписники зраділи цьому допису і підтримали її. На жінку звалилася хвиля хейту.

"Хм, але ж Ви — дружина народного депутата України у війну Романа Грищука",—– прокоментувала нардепка Мар'яна Безугла.

Коментар Безуглої щодо поїздки Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Їй Анна Гресь відповіла, що вона не лише дружина народного депутата, а і підприємець, яка сплачувала податки. До того ж, вона ні копійки не взяла у чоловіка на відпочинок.

Фото дружини депутата на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Деякі громадяни в коментарях написали, що така поведінка дружини народного депутата і є відповіддю на те, чому у суспільства немає мотивації боронити державу.

Коментарі щодо поїздки дружини депутата на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Однак, були і хороші коментарі з побажанням гарного відпочинку.

Додамо, що пост був розміщений на сторінці близько години, а потім зник. Певно, що Анна видалила допис через хейт у коментарях.

Нагадаємо, народний депутат Роман Грищук відповів, щодо яких положень у законопроєкті про мобілізацію дійшли угоди.