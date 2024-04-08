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Дружина нардепа "Слуги народу" похизувалася поїздкою на Балі, але не витримала хейту в соцмережах

8 квітня 2024 13:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Дружина нардепа "Слуги народу" полетіла на Балі - реакція в соцмережах
Анна Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Дружина народного депутата України Романа Грищука Анна Гресь зробила допис у Facebook про свою омріяну поїздку на Балі. Додала кілька світлин із відпочинку, але, крім лайків, отримала хвилю хейту в коментарях. Про те, що така поїздка дружини нардепа не на часі, написала під фото і Мар’яна Безугла. 

За пів години допис зник. Деталі — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Поїздка дружини нардепа на Балі 

"Я мріяла про Балі 5 років. Спочатку була вагітність, потім ковід, потім війна. Ніби не на часі. Але після чергового обстрілу я прокинулася, зраділа тому, що жива і подумала, що так як в Україні можна померти кожного дня, то я не хочу випадкового померти, не втіливши свою мрію", — написала Анна. 

бали
Допис дружини депутата в Facebook. Фото: скриншот

 

Аня Гресь
Анна Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

В дописі вона розповіла про те, що гроші на відпочинок заробила сама і пишається цим. Поділилася з підписниками тим, як проходить її відпочинок, що вона відвідала ювелірний майстер-клас. 

Аня Гресь на Бали
Анна Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Але не всі її підписники зраділи цьому допису і підтримали її. На жінку звалилася хвиля хейту. 

"Хм, але ж Ви — дружина народного депутата України у війну Романа Грищука",—– прокоментувала нардепка Мар'яна Безугла. 

Бали
Коментар Безуглої щодо поїздки Гресь на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Їй Анна Гресь відповіла, що вона не лише дружина народного депутата, а і підприємець, яка сплачувала податки. До того ж, вона ні копійки не взяла у чоловіка на відпочинок. 

Аня Гресь
Фото дружини депутата на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Деякі громадяни в коментарях написали, що така поведінка дружини народного депутата і є відповіддю на те, чому у суспільства немає мотивації боронити державу. 

жена нардепа
Коментарі щодо поїздки дружини депутата на Балі. Фото: скриншот допису у Facebook

Однак, були і хороші коментарі з побажанням гарного відпочинку. 

Додамо, що пост був розміщений на сторінці близько години, а потім зник. Певно, що Анна видалила допис через хейт у коментарях.

Нагадаємо, народний депутат Роман Грищук відповів, щодо яких положень у законопроєкті про мобілізацію дійшли угоди.

відпочинок
Слуга народу
Роман Грищук
народні депутати
хейт

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