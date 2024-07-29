В США активисты почтили память погибших украинцев в Еленовке

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в США. Фото: Новини.LIVE

Украинские и американские активисты в воскресенье, 28 июля, собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе на акции памяти второй годовщины теракта в Еленовке. Официально подтверждено, что тогда погибли, по меньшей мере, 53 заключенных украинских защитников "Азовстали".

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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В Вашингтоне, по меньшей мере полсотни человек вышли к Белому Дому, чтобы в очередной раз напомнить о трагедии, почтить память погибших и требовать международного расследования.

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE 1/5 ​ 5

Через два года после теракта расследование ООН не произошло из-за нежелания России предоставлять доказательства и постоянное блокирование дела в ООН.

Активисты почтили память погибших и призвали к общественному давлению для справедливого расследования в отношении Еленовки. Из толпы возле Белого Дома звучало "Justice for Olenivka".

"Наша основная цель — почтить память героев, которые защищали Мариуполь и Азовсталь. Сегодня мы помним о них, и напоминаем, что российский плен — это не опция сохранения жизни, все наши пленные должны быть свободны, должны быть дома", — говорит Анна Пикула, организатор акции в Вашингтоне.

Для привлечения внимания участники акции в Вашингтоне провели перформанс: создали инсталляцию со свечами, кроватью и кровавыми подушками.

Инсталяция в Вашингтоне с подушками и свечами. Фото: Новини.LIVE

В Чикаго активисты создали установку горения человеческих тел.

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE 1/7 ​ 7

В Сиэтле на акции присутствовала семья пленного, пережившего Еленовку и до сих пор в плену. Их главная цель — поддержать сына и сделать голос сына и других пленных — громким.

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE

Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

К акции на Уолл Стрит в Нью-Йорке, где проходила акция, присоединились украинские военные, один из которых сейчас проходит реабилитацию в США.

Теракт в Еленовке — что известно

Напомним, что 29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.