Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших arrow

Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших

29 июля 2024 11:20
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
В США активисты почтили память погибших украинцев в Еленовке
Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в США. Фото: Новини.LIVE
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Украинские и американские активисты в воскресенье, 28 июля, собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе на акции памяти второй годовщины теракта в Еленовке. Официально подтверждено, что тогда погибли, по меньшей мере, 53 заключенных украинских защитников "Азовстали".

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Акции памяти в США

В Вашингтоне, по меньшей мере полсотни человек вышли к Белому Дому, чтобы в очередной раз напомнить о трагедии, почтить память погибших и требовать международного расследования.

  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 1
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 2
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 3
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 4
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 5
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE
1/55

Через два года после теракта расследование ООН не произошло из-за нежелания России предоставлять доказательства и постоянное блокирование дела в ООН.

Активисты почтили память погибших и призвали к общественному давлению для справедливого расследования в отношении Еленовки. Из толпы возле Белого Дома звучало "Justice for Olenivka".

"Наша основная цель — почтить память героев, которые защищали Мариуполь и Азовсталь. Сегодня мы помним о них, и напоминаем, что российский плен — это не опция сохранения жизни, все наши пленные должны быть свободны, должны быть дома", — говорит Анна Пикула, организатор акции в Вашингтоне.

Для привлечения внимания участники акции в Вашингтоне провели перформанс: создали инсталляцию со свечами, кроватью и кровавыми подушками.

null
Инсталяция в Вашингтоне с подушками и свечами. Фото: Новини.LIVE

В Чикаго активисты создали установку горения человеческих тел.

  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 7
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 8
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 9
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 10
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 11
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 12
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 13
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Чикаго. Фото: Новини.LIVE
1/77

В Сиэтле на акции присутствовала семья пленного, пережившего Еленовку и до сих пор в плену. Их главная цель — поддержать сына и сделать голос сына и других пленных — громким.

  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 14
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 15
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 16
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE
  • Вторая годовщина теракта в Еленовке — в США активисты почтили память погибших - фото 17
    Акция памяти второй годовщины теракта в Еленовке в Сиэтле. Фото: Новини.LIVE
1/44

 

К акции на Уолл Стрит в Нью-Йорке, где проходила акция, присоединились украинские военные, один из которых сейчас проходит реабилитацию в США.

Теракт в Еленовке — что известно

Напомним, что 29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

США акция активисты Еленовка война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ