У США активісти вшанували памʼять загиблих українців в Оленівці

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у США. Фото: Новини.LIVE

Українські та американські активісти у неділю, 28 липня, зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Чикаго та Лос-Анджелесі на акції пам'яті другої річниці теракту в Оленівці. Офіційно підтверджено, що тоді загинуло щонайменше 53 увʼязнених українських захисників "Азовсталі".

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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У Вашингтоні зокрема, щонайменше пів сотні людей вийшли до Білого Дому, щоб вчергове нагадати про трагедію, вшанувати памʼять загиблих та вимагати міжнародного розслідування.

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

За два роки після теракту розслідування ООН не відбулося через небажання Росії надавати докази та постійне блокування справи в ООН.

Активісти вшанували пам'ять загиблих та закликали до громадського тиску для справедливого розслідування щодо Оленівки. З натовпу біля Білого Дому лунало — "Justice for Olenivka".

"Наша основна ціль — вшанувати памʼять героїв, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Сьогодні ми памʼятаємо про них, і нагадуємо, що російський полон — це не опція збереження життя, всі наші полонені мають бути вільні, мають бути вдома", — каже Анна Пікула, організаторка акції у Вашингтоні.

Для привернення уваги, учасники акції у Вашингтоні провели перформанс: створили інсталяцію зі свічками, ліжком та кривавими подушками.

Інсталяція у Вашингтоні з подушками та свічками. Фото: Новини.LIVE

У Чикаго активісти створили інсталяцію горіння людських тіл.

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Чикаго. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

У Сієтлі на акції була присутня родина полоненого, що пережив Оленівку і досі в полоні. Їхня головна мета — підтримати сина та зробити голос сина та інших полонених — гучним.

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Сієтлі. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Сієтлі. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Сієтлі. Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті другої річниці теракту в Оленівці у Сієтлі. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

До акції на Волл Стріт у Нью-Йорку, де відбувалась акція, долучились українські військовики, один з яких нині проходить реабілітацію у США.

Теракт в Оленівці — що відомо

Нагадаємо, що 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.