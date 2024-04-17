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Дроны ГУР атаковали российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии — детали

17 апреля 2024 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дроны ГУР атаковали российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии — детали
Расположение воинской части. Спутниковый снимок: Сергей Братчук/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военные Главного управления разведки атаковали беспилотниками 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в русском Ковилкино в Мордовии. Под прицелом была радиолокационная станция "Контейнер".

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на свои источники в спецслужбах.

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Отмечается, что атакованная РЛС "Контейнер" помогала оккупантам проводить разведку пространства и предупреждала о возможном воздушно-космическом нападении.

Известно, что дальность обнаружения станции составляет 3000 километров, высота — 100 километров. Общее расстояние от границы Украины до места поражения составляет около 680 километров.

Следует отметить, что первая атака на радиолокатор в Ковилкино произошла 11 апреля. Тогда, по данным СМИ, повреждения получило само здание, в котором располагался командный пункт.

Напомним, 17 апреля украинские военные уничтожили российский самолет вертолет Ми-8. Его стоимость от 10 до 15 миллионов долларов.

К слову, 16 апреля Служба безопасности поразила российскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия "Небо-У" в Брянской области РФ. Это уже вторая установка такого типа, которую 13 Главное Управление военной контрразведки СБУ уничтожило.

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