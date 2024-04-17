Дрони ГУР атакували російську РЛС "Контейнер" у Мордовії — деталі

Розташування військової частини. Супутниковий знімок: Сергій Братчук/Telegram

Військові Головного управління розвідки атакували безпілотниками 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у російському Ковилкіно, що у Мордовії. Під прицілом була радіолокаційна станція "Контейнер".

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на своїй джерела в спецслужбах.

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Зазначається, що атакована РЛС "Контейнер" допомагала окупантам проводити розвідку простору та попереджувала про можливий повітряно-космічний напад.

Відомо, що дальність виявлення станції становить 3 000 кілометрів, висота — 100 кілометрів. Загальна відстань від кордону України до місця ураження складає приблизно 680 кілометрів.

Варто зазначити, що перша атака на радіолокатор у Ковилкіно сталася 11 квітня. Тоді, за даними ЗМІ, пошкоджень зазнала сама будівля, у якій розташовувався командний пункт.

Нагадаємо, 17 квітня українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

До слова, 16 квітня Служба безпеки уразила російську радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії "Небо-У" в Брянській області РФ. Це вже друга установка такого типу, яку знищило 13 Головне Управління військової контррозвідки СБУ.