В Киеве задержали коллаборантку

Подозреваемая во время допроса. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала дочь экс-мэра Полтавы, работавшую на "избирательный штаб" партии Владимира Путина. Она использовала свои возможности для распространения пророссийской пропаганды.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 11 июня.

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СБУ задержала коллаборантку

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборантку, сотрудничавшую с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах. Злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, находящегося в заключении за коррупцию.

Следствию стало известно, что фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия".

Накануне "единого дня голосования" женщина дала указание использовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.

Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды.

Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" правящей партии фигурантка получила прибыль более чем в 35 млн российских рублей.

Следственные действия СБУ

Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность о сотрудничестве с государством-агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности.

Также на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн.

В настоящее время злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Информация со смартфона подозреваемой. Фото: СБУ

Данные о связях подозреваемой. Фото: СБУ

Мы ранее писали, что в Белгород-Днестровском задержали мужчину, подозреваемого в махинации с российскими рублями. Он долгое время конвертировал валюту агрессоров на гривны и наоборот.

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