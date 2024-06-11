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Дочка ексмера Полтави працювала на "виборчий штаб" партії Путіна — як її покарали

11 червня 2024 16:59
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Києві затримали колаборантку
Підозрювана під час допиту. Фото: СБУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Служба безпеки України затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Володимира Путіна. Вона використала свої можливості для поширення проросійської пропаганди.

Про це повідомили у СБУ у вівторок, 11 червня.

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СБУ затримала колаборантку

Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який перебуває в ув'язненні за корупцію.

Слідству стало відомо, що фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".

Напередодні "єдиного дня голосування" жінка дала вказівку задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно керувала рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Так, у період співпраці з "виборчим штабом" правлячої партії фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.

Слідчі дії СБУ

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з державою-агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності.

Також на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.

Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

інформація з телефону
Інформація зі смартфону підозрюваної. Фото: СБУ
інформація про підозрювану
Дані про зв'язки підозрюваної. Фото: СБУ

Ми раніше писали, що у Білгород-Дністровському затримали чоловіка, який підозрюється у махінації з російськими рублями. Він протягом тривалого часу конвертував валюту агресорів на гривні та навпаки.

Також жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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