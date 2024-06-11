В Києві затримали колаборантку

Дочка ексмера Полтави працювала на "виборчий штаб" партії Путіна — як її покарали
Служба безпеки України затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Володимира Путіна. Вона використала свої можливості для поширення проросійської пропаганди.
Про це повідомили у СБУ у вівторок, 11 червня.
СБУ затримала колаборантку
Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який перебуває в ув'язненні за корупцію.
Слідству стало відомо, що фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".
Напередодні "єдиного дня голосування" жінка дала вказівку задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.
Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно керувала рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.
Так, у період співпраці з "виборчим штабом" правлячої партії фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.
Слідчі дії СБУ
Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з державою-агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності.
Також на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.
Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.
Ми раніше писали, що у Білгород-Дністровському затримали чоловіка, який підозрюється у махінації з російськими рублями. Він протягом тривалого часу конвертував валюту агресорів на гривні та навпаки.
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