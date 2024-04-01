К Земле летит огромный астероид — детали от NASA

Астероид близится к Земле. Иллюстративное фото: The Jerusalem Post

Астероид 2024 FH2 в воскресенье, 7 марта, пролетит вблизи Земли. Размер небесного объекта составляет 122 метра.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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По данным NASA, астероид приблизится к Земле на 6,2 млн км, скорость его движения при этом составит 71 172 км/ч.

Ученые не имеют оснований считать астероид 2024 FH2 "потенциально опасным объектом".

Напомним, что в понедельник, 8 апреля, жителей Земли ждет уникальное астрономическое событие — полное солнечное затмение. Однако оно вдвое особенное, ведь будет сопровождаться редкими явлениями.

Также мы сообщали, что все чаще ученые находят в Солнечной системе и за ее пределами миры и космические объекты, имеющие воду. Так впервые за всю историю наблюдений это вещество было найдено на поверхности двух астероидов.