До Землі летить величезний астероїд — деталі від NASA

Астероїд наближається до Землі. Ілюстративне фото: The Jerusalem Post

Астероїд 2024 FH2 у неділю, 7 березня, пролетить поблизу Землі. Розмір небесного об'єкта становить 122 метри.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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За даними NASA, астероїд наблизиться до Землі на 6,2 млн км, швидкість його руху при цьому становитиме 71 172 км/год.

Науковці не мають підстав вважати астероїд 2024 FH2 "потенційно небезпечним об’єктом".

Нагадаємо, що у понеділок, 8 квітня, на жителів Землі чекає унікальна астрономічна подія — повне сонячне затемнення. Проте, вона буде вдвічі особливою, адже супроводжуватиметься рідкісними явищами.

Також ми повідомляли, що все частіше науковці знаходять у Сонячній системі та за її межами світи та космічні об'єкти, які мають воду. Так вперше за всю історію спостережень ця речовина була знайдена на поверхні двох астероїдів.