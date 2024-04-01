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До Землі летить величезний астероїд — деталі від NASA

1 квітня 2024 05:27
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Інна Буряк
редактор
До Землі летить величезний астероїд — деталі від NASA
Астероїд наближається до Землі. Ілюстративне фото: The Jerusalem Post
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Астероїд 2024 FH2 у неділю, 7 березня, пролетить поблизу Землі. Розмір небесного об'єкта становить 122 метри.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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Що відомо про астероїд, який наближається до Землі

За даними NASA, астероїд наблизиться до Землі на 6,2 млн км, швидкість його руху при цьому становитиме 71 172 км/год.

Науковці не мають підстав вважати астероїд 2024 FH2 "потенційно небезпечним об’єктом".

Нагадаємо, що у понеділок, 8 квітня, на жителів Землі чекає унікальна астрономічна подія — повне сонячне затемнення. Проте, вона буде вдвічі особливою, адже супроводжуватиметься рідкісними явищами.

Також ми повідомляли, що все частіше науковці знаходять у Сонячній системі та за її межами світи та космічні об'єкти, які мають воду. Так вперше за всю історію спостережень ця речовина була знайдена на поверхні двох астероїдів.

NASA
космос
астероїди
астрономія
Земля

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