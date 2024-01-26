В Украину вернули тела 77 военных

Встреча павших военных. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 26 января, состоялось очередное репатриационное мероприятие. В Украину вернули 77 тел погибших военнослужащих.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В координационном штабе отметили, что работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время.

Павших военных вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГУ ГСЧС в Сумской области, ГНС, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.

Координационный штаб выразил особую благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Также мы писали, что каждый день украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.

Добавим, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках Херсонской области белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, который воевал в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328 полка новосозданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.