В Украину вернули тела 77 военных
Сегодня, 26 января, состоялось очередное репатриационное мероприятие. В Украину вернули 77 тел погибших военнослужащих.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Возвращение тел погибших военных в Украину
В координационном штабе отметили, что работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время.
Павших военных вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГУ ГСЧС в Сумской области, ГНС, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.
Координационный штаб выразил особую благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
"ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.
Также мы писали, что каждый день украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.
Добавим, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках Херсонской области белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, который воевал в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328 полка новосозданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.
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