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До України повернули тіла 77 військових

26 січня 2024 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До України повернули тіла 77 військових
Зустріч полеглих військових. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 січня, відбувся черговий репатріаційний захід. В Україну повернули 77 тіл загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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У координаційному штабі зазначили, що робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час.

Полеглих військових повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ГУ ДСНС у Сумській області, ДПС, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України. 

Координаційний штаб висловив окрему вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.  

"ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", — йдеться у повідомленні.

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Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.

Також ми писали, що щодня українські військові ефектно знищують російських окупантів та ворожу техніку. Так, їм вдалося успішно ліквідувати снайпера з елітного підрозділу армії РФ.

Додамо, бійці Збройних сил України ліквідували у Кринках, що на Херсонщині, білоруського лейтенанта Дениса Лазарєва, який воював у складі російської армії. Загарбник штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

ЗСУ
українці
Україна
військові

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