В парламент Испании впервые избрали депутата с синдромом Дауна

Депутат Мар Гальсеран. Фото: Мар Гальсеран/Instagram

В испанской Валенсии в региональную ассамблею впервые избрали депутата с синдромом Дауна. Речь идет о 45-летней Мар Гальсеран, назначение на должность которой назвали "огромным шагом вперед" и "примером реальной инклюзии".

Об этом сообщает BBC.

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Что известно об избрании Мар Гальсеран

"Мар Гальсеран была избрана в региональную ассамблею Валенсии на востоке страны. Она является первым человеком с генетическим расстройством, вошедшим в европейский региональный или национальный парламент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина интересуется политикой с 18 лет, когда попала в "Народную партию" Испании. Медленно она продвигалась в партийный аппарат, пока в мае 2023 года партия не прибавила Мар к двадцатке кандидатов на региональных выборах в Валенсии.

Во время разговора с изданием The Guardian Мар Гальсеран призвала воспринимать ее как личность, а не из-за ее инвалидности.

"Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад", — заявила депутат.

Несмотря на то, что ее назначение на должность приветствовали коллеги и активисты, нашлись и те, кто отреагировал неоднозначно.

"Есть люди, которые меня поддерживают. Однако есть и другие, считающие, что я нетрудоспособна. Но это люди, которые не знают ни меня, ни моего происхождения", — отметила Мар Гальсеран.

Что такое синдром Дауна

Большинство людей имеют 46 хромосом в каждой клетке, а у людей с синдромом Дауна их 47.

С таким синдромом рождаются, его подхватить невозможно. Кроме того, ребенок с синдромом Дауна может появиться в любой семье. На генетический сбой не влияет образ жизни родителей или их здоровье.

Люди, у которых синдром Дауна, могут получать образование, работать и иметь хобби. Они могут самостоятельно обслуживать себя и общаться с другими.

Напомним, что Испания продолжает помогать Украине и всячески поддерживать. Так, испанское руководство адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи, которые будут переданы нашей стране.