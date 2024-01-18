Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow До парламенту Іспанії вперше обрали депутатку з синдромом Дауна arrow

До парламенту Іспанії вперше обрали депутатку з синдромом Дауна

18 січня 2024 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До парламенту Іспанії вперше обрали депутатку з синдромом Дауна
Депутатка Мар Гальсеран. Фото: Мар Гальсеран/Instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В іспанській Валенсії до регіональної асамблеї вперше обрали депутатку з синдромом Дауна. Йдеться про 45-річну Мар Гальсеран, призначення на посаду якої назвали "величезним кроком вперед" і "прикладом реальної інклюзії".

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Що відомо про обрання Мар Гальсеран

"Мар Гальсеран була обрана до регіональної асамблеї Валенсії на сході країни. Вона є першою людиною з генетичним розладом, яка увійшла до європейського регіонального чи національного парламенту", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка цікавиться політикою з 18 років, відколи потрапила до "Народної партії" Іспанії. Повільно вона просувалася у партійний апарат, аж допоки в травні 2023 року партія не додала Мар до двадцятки кандидатів на регіональних виборах у Валенсії.

Під час розмови з виданням The Guardian Мар Гальсеран закликала сприймати її як особистість, а не через її інвалідність.

"Суспільство починає бачити, що люди з синдромом Дауна можуть зробити великий внесок", — заявила депутатка.

Попри те, що її призначення на посаду вітали колеги та активісти знайшлися й ті, хто відреагував неоднозначно.

"Є люди, які мене підтримують. Проте є й інші, які вважають, що я непрацездатна. Але це люди, які не знають ні мене, ні мого походження", — зазначила Мар Гальсеран.

Що таке синдром Дауна

Більшість людей мають 46 хромосом у кожній клітині, а в людей із синдромом Дауна їх 47.

З таким синдромом народжуються, його підхопити неможливо. Крім того, дитина з синдромом Дауна може з'явитися в будь-якій родині. На генетичний збій не впливає спосіб життя батьків чи їхнє здоров'я.

Люди, у яких є синдром Дауна, можуть здобувати освіту, працювати та мати хобі. Вони також можуть самостійно обслуговувати себе та спілкуватися з іншими.

Нагадаємо, що Іспанія продовжує допомагати Україні та всіляко підтримувати. Так, іспанське керівництво адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які передадуть нашій країні.

робота
здоров'я
Іспанія
місцеві депутати
Валенсія
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі