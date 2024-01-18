До парламенту Іспанії вперше обрали депутатку з синдромом Дауна

Депутатка Мар Гальсеран. Фото: Мар Гальсеран/Instagram

В іспанській Валенсії до регіональної асамблеї вперше обрали депутатку з синдромом Дауна. Йдеться про 45-річну Мар Гальсеран, призначення на посаду якої назвали "величезним кроком вперед" і "прикладом реальної інклюзії".

Про це повідомляє BBC.

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"Мар Гальсеран була обрана до регіональної асамблеї Валенсії на сході країни. Вона є першою людиною з генетичним розладом, яка увійшла до європейського регіонального чи національного парламенту", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка цікавиться політикою з 18 років, відколи потрапила до "Народної партії" Іспанії. Повільно вона просувалася у партійний апарат, аж допоки в травні 2023 року партія не додала Мар до двадцятки кандидатів на регіональних виборах у Валенсії.

Під час розмови з виданням The Guardian Мар Гальсеран закликала сприймати її як особистість, а не через її інвалідність.

"Суспільство починає бачити, що люди з синдромом Дауна можуть зробити великий внесок", — заявила депутатка.

Попри те, що її призначення на посаду вітали колеги та активісти знайшлися й ті, хто відреагував неоднозначно.

"Є люди, які мене підтримують. Проте є й інші, які вважають, що я непрацездатна. Але це люди, які не знають ні мене, ні мого походження", — зазначила Мар Гальсеран.

Що таке синдром Дауна

Більшість людей мають 46 хромосом у кожній клітині, а в людей із синдромом Дауна їх 47.

З таким синдромом народжуються, його підхопити неможливо. Крім того, дитина з синдромом Дауна може з'явитися в будь-якій родині. На генетичний збій не впливає спосіб життя батьків чи їхнє здоров'я.

Люди, у яких є синдром Дауна, можуть здобувати освіту, працювати та мати хобі. Вони також можуть самостійно обслуговувати себе та спілкуватися з іншими.

Нагадаємо, що Іспанія продовжує допомагати Україні та всіляко підтримувати. Так, іспанське керівництво адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які передадуть нашій країні.