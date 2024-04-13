До конца 2024 года по всей Украине будет работать единый номер экстренных служб
До конца 2024 года по всей территории Украины планируют распространить работу Службы 112. Таким образом, будет только один номер экстренных служб.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram в субботу, 13 апреля.
Работа Службы 112 в Украине
Сейчас линия 112 работает уже в двух макрорегионах Украины — центральном и западном.
В мае ожидается запуск номера в Днепре, а в сентябре — в Одессе. Центры будут покрывать восточные и южные регионы Украины соответственно.
Люди могут обращаться за помощью из любого уголка Украины. Вызов на 112 перенаправляется в службы экстренной помощи.
"На линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 112. После этого поступит ссылка на видеосвязь с операторами, которые владеют жестовым языком", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работу и после 2024 года.
Напомним, в июле 2023 года Министерство внутренних дел полноценно внедрило службу 112 в Киеве. Это единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций.
Также российские войска каждый день обстреливают Украину, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля поблагодарил спасателей, энергетиков и ремонтных бригад за восстановление жизни после атак.
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