До конца 2024 года по всей Украине будет работать единый номер экстренных служб

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Pexels

До конца 2024 года по всей территории Украины планируют распространить работу Службы 112. Таким образом, будет только один номер экстренных служб.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram в субботу, 13 апреля.

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Работа Службы 112 в Украине

Сейчас линия 112 работает уже в двух макрорегионах Украины — центральном и западном.

В мае ожидается запуск номера в Днепре, а в сентябре — в Одессе. Центры будут покрывать восточные и южные регионы Украины соответственно.

Люди могут обращаться за помощью из любого уголка Украины. Вызов на 112 перенаправляется в службы экстренной помощи.

"На линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 112. После этого поступит ссылка на видеосвязь с операторами, которые владеют жестовым языком", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работу и после 2024 года.

Пост пресс-службы МВД. Фото: скриншот

Напомним, в июле 2023 года Министерство внутренних дел полноценно внедрило службу 112 в Киеве. Это единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций.

Также российские войска каждый день обстреливают Украину, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля поблагодарил спасателей, энергетиков и ремонтных бригад за восстановление жизни после атак.