До кінця 2024 року по всій України працюватиме єдиний номер екстрених служб

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Pexels

До кінця 2024 року по всій території України планують поширити роботу Служби 112. Таким чином, буде лише один номер екстрених служб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram у суботу, 13 квітня.

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Робота Служби 112 в Україні

Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України — центральному та західному.

У травні очікується запуск номера в Дніпрі, а у вересні — в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно.

Люди можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик на 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

"На лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою", — йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

Допис пресслужби МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні 2023 року Міністерство внутрішніх справ повноцінно впровадило службу 112 у Києві. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

Також російські війська кожного дня обстрілюють Україну, знищуючи цивільну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський 10 квітня подякував рятувальникам, енергетикам та ремонтним бригадам за відновлення життя після атак.