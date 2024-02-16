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До конца 2024 года Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны

16 февраля 2024 00:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Цифровая гривна – до конца 2024 года Нацбанк проведет открытое тестирование е-гривны
Украинская монета. Фото: ucap.io
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Национальный банк Украины до конца 2024 года проведет открытое тестирование е-гривны. Это будет второй эксперимент по использованию цифровой валюты нашей страны. В нем могут принять участие все желающие.

Об этом в четверг, 15 февраля, сообщил глава Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин в подкасте "Хроники экономики".

Тестирование е-гривны — что известно

"Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений", — сказал Поддерегин.

Он добавил, что в настоящее время НБУ разослал банкам приглашения для участия в пилотном проекте. Учреждения, подтверждающие свое участие, будут приглашать к участию своих клиентов.

Объем эмиссии е-гривны в Нацбанке объявят после того, как станет ясно, сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании.

Начать второй проект планируется во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

"В рамках эксперимента все желающие протестовать е-гривны смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги. Подход, введенный в Китае, где раздавали деньги для того, чтобы заинтересовать людей, мы не планируем", — добавил Поддерегин.

Цель второго эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении.

Пока планируют протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Также НБУ намерен предусмотреть техническую возможность программирования е-гривны.

Добавим, е-гривна – это электронная форма денежной единицы Украины, которая будет прямым обязательством центрального банка. Ее ключевое назначение, по мнению регулятора, эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривны. Использование е-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, юридических лиц, государственных органов, банков и небанковских финансовых учреждений.

Напомним, изучать вопрос возможного введения е-гривны Нацбанк начал еще в 2016 году. В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В 2021 году регулятор провел опрос экспертов финансового рынка по спросу на е-гривню.

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