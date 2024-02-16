Цифрова гривня - до кінця 2024 року Нацбанк проведе відкрите тестування е-гривні

Українська монета. Фото: ucap.io

Національний банк України до кінця 2024 року проведе відкрите тестування е-гривні. Це буде другий експеримент із використання цифрової валюти нашої країни. У ньому можуть взяти участь всі охочі.

Про це у четвер, 15 лютого, повідомив голова Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін у подкасті "Хроніки економіки".

Тестування е-гривні — що відомо

"Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку по розповсюдженню грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків", — сказав Поддєрьогін.

Він додав, що наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Установи, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як стане зрозуміло, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні.

Розпочати другий проєкт планується у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.

"У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші. Підхід, який запровадили в Китаї, де роздавали гроші для того, щоб зацікавити людей, ми не плануємо", — додав Поддєрьогін.

Мета другого експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні.

Поки планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. Також НБУ має намір передбачити технічну можливість програмування е-гривні.

Додамо, е-гривня — це електронна форма грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку. Її ключове призначення, на думку регулятора — ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні. Використання е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верств населення, юридичних осіб, державних органів, банків та небанківських фінансових установ.

Нагадаємо, вивчати питання можливого запровадження е-гривні Нацбанк почав ще в 2016 році. У 2018 році було проведено пілотний проєкт із випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. В 2021 році регулятор провів опитування експертів фінансового ринку щодо попиту на е-гривню.