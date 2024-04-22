В Киев с необъявленным визитом приехал мэр Гамбурга — с кем планирует провести переговоры

Петер Ченчер в Киеве. Фото: Peter Tschentscher

Мэр немецкого Гамбурга Петер Ченчер прибыл с необъявленным визитом в Киев утром 22 апреля. Он, как известно, планирует провести переговоры с мэром столицы Виталием Кличко и его братом Владимиром.

Об этом Ченчер рассказал на своей странице в соцсети Х.

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Визит Ченчера в Киев 22 апреля

"Привет, Киев! Сегодня я буду разговаривать в украинской столице с Виталием Кличко о поддержке в рамках нашего "Пакта о солидарности и будущем". Мне хотелось бы познакомиться с Киевом, выразить нашу солидарность и обсудить сотрудничество наших городов", — написал Ченчер, сообщая о своем визите и его цели.

Он также отметил героическую борьбу Украины против вооруженной агрессии России и подчеркнул, что поддержка нашего государства должна продолжаться до тех пор, пока война не закончится.

Известно, что, кроме встреч с братьями Кличко, у Ченчера запланированы встречи с представителями украинского правительства.

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Напомним, 18 апреля в Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер Германии Роберт Габек.

Перед этим 16 апреля в Одессу посетили представители норвежской дипломатии. Целью посещения стало обсуждение дальнейшей поддержки Одесского региона, а также ситуация с безопасностью в Черном море.