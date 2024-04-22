До Києва з неоголошеним візитом приїхав мер Гамбурга — з ким планує провести переговори

Петер Ченчер у Києві. Фото: Peter Tschentscher\Х

Мер німецького Гамбурга Петер Ченчер прибув з неоголошеним візитом до Києва вранці, 22 квітня. Він, як відомо, планує провести переговори з міським головою столиці Віталієм Кличком та його братом Володимиром.

Про це Ченчер розповів на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Візит Ченчера до Києва 22 квітня

"Привіт, Київ! Сьогодні я розмовлятиму в українській столиці з Віталієм Кличком про підтримку у рамках нашого "Пакту про солідарність та майбутнє". Мені хотілося б познайомитися з Києвом, висловити нашу солідарність і обговорити співпрацю наших міст", — написав Ченчер, повідомляючи про свій візит та його мету.

Він також відзначив героїчну боротьбу України проти збройної агресії Росії й наголосив, що підтримка нашої держави повинна продовжуватись доти, поки не закінчиться війна.

Відомо, що окрім зустрічей з братами Кличко, у Ченчера заплановані зустрічі з представниками українського уряду.

Скриншот допису

Нагадаємо, 18 квітня до Києва з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

Перед цим 16 квітня Одесу відвідали представники норвезької дипломатії. Метою відвідування стало обговорення подальшої підтримки Одеського регіону, а також безпекова ситуація у Чорному морі.