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До Києва з неоголошеним візитом приїхав мер Гамбурга — з ким планує провести переговори

22 квітня 2024 12:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
До Києва з неоголошеним візитом приїхав мер Гамбурга — з ким планує провести переговори
Петер Ченчер у Києві. Фото: Peter Tschentscher\Х
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мер німецького Гамбурга Петер Ченчер прибув з неоголошеним візитом до Києва вранці, 22 квітня. Він, як відомо, планує провести переговори з міським головою столиці Віталієм Кличком та його братом Володимиром. 

Про це Ченчер розповів на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Візит Ченчера до Києва 22 квітня

"Привіт, Київ! Сьогодні я розмовлятиму в українській столиці з Віталієм Кличком про підтримку у рамках нашого "Пакту про солідарність та майбутнє". Мені хотілося б познайомитися з Києвом, висловити нашу солідарність і обговорити співпрацю наших міст", — написав Ченчер, повідомляючи про свій візит та його мету. 

Він також відзначив героїчну боротьбу України проти збройної агресії Росії й наголосив, що підтримка нашої держави повинна продовжуватись доти, поки не закінчиться війна. 

Відомо, що окрім зустрічей з братами Кличко, у Ченчера заплановані зустрічі з представниками українського уряду. 

Ченчер прибув до Києва 22 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, 18 квітня до Києва з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

Перед цим 16 квітня Одесу відвідали представники норвезької дипломатії. Метою відвідування стало обговорення подальшої підтримки Одеського регіону, а також безпекова ситуація у Чорному морі.

Київ
Німеччина
війна
Україна
війна в Україні

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