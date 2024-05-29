Заместитель министра финансов США прибыл с визитом в Киев

Волли Адеемо на киевском вокзале. Фото: Facebook посольства США

В Киев в среду, 29 мая, прибыл с официальным визитом заместитель министра финансов США Волли Адеемо. Чиновник прибыл в рамках обсуждения новых антироссийских санкций.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине .

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В дипучреждении сообщили, что Адеемо проведет несколько встреч с украинскими чиновниками для обсуждения поддержки Украины со стороны США, следующих шагов по усилению антироссийских санкций, а также фокуса усилий на получение прибыли от замороженных российских активов, и путей их расходования.

Скриншот сообщения посольства США

Санкции США против России — последние новости

Напомним, ранее американский Минфин ввел санкции против двух российских лиц и трех российских компаний, координировавших военную помощь от Северной Кореи.

Также недавно президент страны Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана.

Еще раньше США совместно с правительством Великобритании ввели ограничения на импорт российских цветных металлов.