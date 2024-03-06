ГМСУ объявила тендер на администрирование реестров на 93 млн грн

Сотрудники ЦПАУ в Киеве. Иллюстративное фото: mva.gov.ua

Государственная миграционная служба Украины объявила тендер на проведение административных услуг в Едином государственном демографическом реестре и Единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами. Тендер уже завершен, и его победителем стало государственное предприятие "Документ". За предоставление услуг оно получит оплату в размере более 93 млн грн.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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В Киеве ГМСУ объявила о проведении тендера "Услуги, связанные с системами и поддержкой" (услуги по администрированию Единого государственного демографического реестра и Единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами). Победителем тендера стало госпредприятие "Документ".

Скриншот тендера

Так, оно будет предоставлять услуги до конца 2024 года. За это на его баланс поступит оплата в размере более 92 937 000 грн. Миграционная служба и "Документ" уже подписали договор 4 марта, подтверждающий их сотрудничество.

Скриншот договора

Напомним, коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета объявило тендер на 448,43 млн грн оборудования для управления освещением столицы. В этом году в столице будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

Также мы писали, что на ProZorro появился тендер на обслуживание антарктических экспедиций. Речь идет о материально-техническом обеспечении поездок на судне "Ноосфера". Стоимость тендера составляет более 11 млн долларов.