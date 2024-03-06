Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ГМСУ объявила тендер на администрирование реестров на 93 млн грн arrow

ГМСУ объявила тендер на администрирование реестров на 93 млн грн

6 марта 2024 20:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ГМСУ объявила тендер на администрирование реестров на 93 млн грн
Сотрудники ЦПАУ в Киеве. Иллюстративное фото: mva.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Государственная миграционная служба Украины объявила тендер на проведение административных услуг в Едином государственном демографическом реестре и Единой информационно-аналитической системе управления миграционными процессами. Тендер уже завершен, и его победителем стало государственное предприятие "Документ". За предоставление услуг оно получит оплату в размере более 93 млн грн.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Читайте также:

Тендер о предоставлении административных услуг в реестрах Миграционной службы

В Киеве ГМСУ объявила о проведении тендера "Услуги, связанные с системами и поддержкой" (услуги по администрированию Единого государственного демографического реестра и Единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами). Победителем тендера стало госпредприятие "Документ".

Скриншот тендера
Скриншот тендера

Так, оно будет предоставлять услуги до конца 2024 года. За это на его баланс поступит оплата в размере более 92 937 000 грн. Миграционная служба и "Документ" уже подписали договор 4 марта, подтверждающий их сотрудничество.

Скриншот договора
Скриншот договора

Напомним, коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета объявило тендер на 448,43 млн грн оборудования для управления освещением столицы. В этом году в столице будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

Также мы писали, что на ProZorro появился тендер на обслуживание антарктических экспедиций. Речь идет о материально-техническом обеспечении поездок на судне "Ноосфера". Стоимость тендера составляет более 11 млн долларов.

Киев
тендер
Украина
Миграционная служба
административные услуги
реестр
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд