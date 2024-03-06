ДМСУ оголосила тендер на адміністрування реєстрів на 93 млн грн

Співробітники ЦНАП у Києві. Ілюстративне фото: mva.gov.ua

Державна міграційна служба Україна оголосила тендер на проведення адміністративних послуг у Єдиному державному демографічному реєстрі та Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами. Тендер вже завершено і його переможцем стало державне підприємство "Документ". За надання послуг воно отримає оплату у розмірі понад 93 млн грн.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

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Тендер про надання адміністративних послуг у реєстрах Міграційної служби

У Києві ДМСУ оголосила про проведення тендеру "Послуги, пов’язані із системами та підтримкою" (послуги з адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами). Переможцем тендеру стало держпідприємство "Документ".

Скриншот тендеру

Відтак воно надаватиме послуги до кінця 2024 року. За це на його баланс надійде оплата у розмірі понад 92 937 000 грн. Міграційна служба та "Документ" вже підписали договір 4 березня, який підтверджує їх співпрацю.

Скриншот договору

Нагадаємо, комунальне підприємство "Інформатика" Київради оголосило тендер на 448,43 млн грн обладнання для керування освітленням столиці. У цьому році в столиці буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Також ми писали про те, що на ProZorro з'явився тендер на обслуговування антарктичних експедицій. Йдеться про матеріально-технічне забезпечення подорожей на судні "Ноосфера". Вартість тендеру становить понад 11 млн доларів.