Из-за нападения России на Украину НАТО требуется больше денег, чем 2% от каждой страны

Министр обороны Украины Рустам Умеров и министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: X John Healey

Странам-членам НАТО придется больше отчислять из казны на сохранение боеспособности альянса. Те 2% ВВП, которые государства отчисляют сегодня, уже мало из-за российской агрессии против Украины и других мировых военных вызовов.

Об этом во время участия в саммите НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Reuters.

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Анализ расходов Великобритании на оборону, опубликованный предыдущим правительством консерваторов, показал, что ожидаемые расходы на оборону, отвечающие требованиям НАТО, в 2024-2025 финансовом году составят 2,32% ВВП.

Агентство Reuters напоминает, что в 2014 году альянс согласился на 2% показатель для обеспечения боевой готовности. В этом году только 23 из 32 стран альянса достигнут этого уровня.

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По мнению министра обороны Великобритании, прежде всего самим США выгодно, чтобы европейские страны были защищены, но действительно нужно признать, что у США сейчас полно проблем в азиатско-тихоокеанском регионе.

"Как европейские страны мы должны признать, что для Америки, независимо от результата президентских выборов, приоритет все больше будет смещаться в сторону Индо-Тихоокеанского региона, поэтому европейским странам в НАТО придется выполнять большую часть тяжелой работы ", — сказал Гили.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вашингтоне США пообещали предоставить Украине пять новых систем Patriot.

Кроме того, Норвегия решила уже в этом году передать Украине шесть истребителей F-16.