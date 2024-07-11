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Для обороноздатності НАТО вже замало 2% ВВП — чому потрібно більше грошей

11 липня 2024 02:26
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Через напад Росії на Україну НАТО потребує більше грошей, ніж 2% від кожної країни
Міністр оборони України Рустам Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: X John Healey
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Країнам-членам НАТО доведеться більше відраховувати з казни на збереження боєздатності альянсу. Ті 2% ВВП, які держави відраховують сьогодні, вже замало з огляду на російську агресію проти України та інші світові військові виклики.

Про це під час участі в саміті НАТО в Вашингтоні в середу, 10 липня заявив міністр оборони Великобританії Джон Гілі, передає Reuters

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Аналіз витрат Великої Британії на оборону, опублікований попереднім урядом консерваторів, показав, що очікувані витрати на оборону, що відповідають вимогам НАТО, у 2024-2025 фінансовому році становитимуть 2,32% ВВП. 

Агенція Reuters нагадує, що у 2014 році альянс погодився на 2% показник для забезпечення бойової готовності. Цього року лише 23 з 32 країн-членів досягнуть цього рівня.

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На думку міністра оборони Великобританії, перш за все самим США вигідно, щоб європейські країни були захищеними, але дійсно треба визнати, що у США зараз повно проблем в азійсько-тихоокеанському регіоні. 

 "Як європейські країни, ми маємо визнати, що для Америки, незалежно від результату президентських виборів, пріоритет дедалі більше зміщуватиметься в бік Індо-Тихоокеанського регіону, тому європейським країнам у НАТО доведеться виконувати більшу частину важкої роботи", —  сказав Гілі.

Нагадаємо, що на саміту НАТО у Вашингтоні США пообіцяли надати Україні п'яти нових систем Patriot. 

Крім того, Норвегія вирішила вже в цьому році передати Україні шість винищувачів F-16. 

 

Великобританія НАТО війна в Україні

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