Через напад Росії на Україну НАТО потребує більше грошей, ніж 2% від кожної країни

Міністр оборони України Рустам Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: X John Healey

Країнам-членам НАТО доведеться більше відраховувати з казни на збереження боєздатності альянсу. Ті 2% ВВП, які держави відраховують сьогодні, вже замало з огляду на російську агресію проти України та інші світові військові виклики.

Про це під час участі в саміті НАТО в Вашингтоні в середу, 10 липня заявив міністр оборони Великобританії Джон Гілі, передає Reuters.

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Аналіз витрат Великої Британії на оборону, опублікований попереднім урядом консерваторів, показав, що очікувані витрати на оборону, що відповідають вимогам НАТО, у 2024-2025 фінансовому році становитимуть 2,32% ВВП.

Агенція Reuters нагадує, що у 2014 році альянс погодився на 2% показник для забезпечення бойової готовності. Цього року лише 23 з 32 країн-членів досягнуть цього рівня.

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На думку міністра оборони Великобританії, перш за все самим США вигідно, щоб європейські країни були захищеними, але дійсно треба визнати, що у США зараз повно проблем в азійсько-тихоокеанському регіоні.

"Як європейські країни, ми маємо визнати, що для Америки, незалежно від результату президентських виборів, пріоритет дедалі більше зміщуватиметься в бік Індо-Тихоокеанського регіону, тому європейським країнам у НАТО доведеться виконувати більшу частину важкої роботи", — сказав Гілі.

Нагадаємо, що на саміту НАТО у Вашингтоні США пообіцяли надати Україні п'яти нових систем Patriot.

Крім того, Норвегія вирішила вже в цьому році передати Україні шість винищувачів F-16.