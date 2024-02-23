Чудом спасся — в Днепре лечат военного, который на фронте потерял ноги и руку

Военнослужащий ВСУ Василий. Фото: скриншот

Военнослужащий ВСУ Василий из Ровенской области серьезно пострадал на фронте на Запорожском направлении. Во время атаки российские войска выпустили танковый снаряд рядом с его укрытием. Снаряд разорвался в метре от него, вследствие чего Василий получил множественные травмы, а осколки оторвали ему ноги и руку.

Об этом сообщило издание "Суспільне" в пятницу, 23 февраля.

История Военнослужащего ВСУ Василия

После взрыва Василий пришел в себя и смог доползти к товарищам, оповестив их о своем тяжелом состоянии.

Генеральный директор больницы Сергей рассказал, что во время эвакуации Василию перелили три литра крови, а в больнице в Днепропетровской области - еще четыре. Состояние Василия при поступлении было критическим, весил он всего около 30 килограммов, но благодаря усилиям медиков его состояние улучшилось, что само по себе является большим достижением.

"То, что мы увидели здесь, уже было несовместимо с жизнью. Но то, что он выживает, динамика положительна, это большая победа врачей", — говорит Сергей.

Военная служба Василия

Василий начал свою военную службу в 2013 году, а после участия в Революции Достоинства в 2014 году перешел на контрактную службу и принимал участие в АТО. После года службы он уволился и работал на железной дороге. С началом полномасштабного вторжения РФ он снова присоединился к вооруженным силам как доброволец.

Сейчас Василий чувствует себя хорошо, его отключили от аппарата искусственного дыхания и перевели в реанимационное отделение. Его ждет два месяца интенсивной терапии и подготовка к установке протезов.

"Мы верим, что наш сын станет на ноги. Главное, что жив. Он держится, у него есть ради кого жить и стимул к жизни. Он у нас молодец", — сказала мать бойца.

Помощь Василию

Денежную помощь на лечение Василия можно отправить на следующие реквизиты:

Мама:

Гуляк Галина Апполинаровна

5167 4900 6240 4992

Папа:

Гуляк Николай Иванович

5167 8030 5047 1718

Напомним, военнослужащий десантно-штурмовых войск Андрей Кучер на фронте получил тяжелое ранение плеча, боль была адская, но при всем этом он отказался от обезболивающих.

Ранее в Киеве французские волонтеры представили мобильные стабилизационные контейнеры STABNET. Это передовые медицинские пункты, которые расположены ближе к линии фронта и соответственно помогают спасать раненых военных на передовой.