Дивом врятувався — у Дніпрі лікують військового, який на фронті втратив ноги та руку

Військовослужбовець ЗСУ Василь. Фото: скриншот

Військовослужбовець ЗСУ Василь із Рівненської області серйозно постраждав на фронті на Запорізькому напрямку. Під час атаки російські війська випустили танковий снаряд поряд із його укриттям. Снаряд розірвався за метр від нього, внаслідок чого Василь отримав множинні травми, а уламки відірвали йому ноги та руку.

Про це повідомило видання "Суспільне" у п'ятницю, 23 лютого.

Історія Військовослужбовця ЗСУ Василя

Після вибуху Василь прийшов до тями і зміг доповзти до товаришів, сповістивши їх про свій важкий стан.

Генеральний директор лікарні Сергій розповів, що під час евакуації Василеві перелили три літри крові, а у лікарні на Дніпропетровщині — ще чотири. Стан Василя на час вступу був критичним, важив він лише близько 30 кілограмів, але завдяки зусиллям медиків його стан покращився, що саме собою є великим досягненням.

"Те, що ми побачили тут, вже було несумісне із життям. Але те, що він виживає, динаміка позитивна, це велика перемога лікарів", — каже Сергій.

Військова служба Василя

Василь розпочав свою військову службу у 2013 році, а після участі у Революції Гідності у 2014 році перейшов на контрактну службу та брав участь в АТО. Після року служби він звільнився та працював на залізниці. З початком повномасштабного вторгнення РФ він знову приєднався до збройних сил як доброволець.

Наразі Василь почувається добре, його відключили від апарату штучного дихання та перевели до реанімаційного відділення. На нього чекає два місяці інтенсивної терапії та підготовка до встановлення протезів.

"Ми віримо, що наш син стане на ноги. Головне, що живий. Він тримається, має заради кого жити й стимул до життя. Він у нас молодець", — сказала мати бійця.

Допомога Василеві

Грошову допомогу на лікування Василя можна надіслати на такі реквізити:

Мама:

Гуляк Галина Апполінарівна

5167 4900 6240 4992

Батько:

Гуляк Микола Іванович

5167 8030 5047 1718

Нагадаємо, військовослужбовець десантно-штурмових військ Андрій Кучер на фронті отримав важке поранення плеча, біль був пекельний, але при цьому він відмовився від знеболювальних.

Раніше у Києві французькі волонтери представили мобільні стабілізаційні контейнери STABNET. Це передові медичні пункти, які розташовані ближче до лінії фронту та, відповідно, допомагають рятувати поранених військових на передовій.