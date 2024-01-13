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Десятки домов без света — в российском Ростове масштабный блекаут

13 января 2024 23:37
обновлено: 23:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Десятки домов без света — в российском Ростове масштабный блекаут
Российский Ростов-на-Дону без света. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российский Ростов-на-Дону охватила тьма. Многие районы остались отключенными от света. В одной из местных энергокомпаний сообщили о якобы аварии на центральных электросетях.

Об этом пишут местные СМИ.

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Отмечается, что без электричества, воды и отопления остались десятки домов.

Кроме того, свет исчез также и в соседнем Батайске.

"В части районов города упало давление воды в кранах и исчезло отопление", — добавили в сообщении.

В каких районах Ростова исчез свет

Местные жители в соцсетях сообщают, что без света остались жители Западного, "Красного Аксая", Нахичевани, Александровки, Чкаловского, центра Ростова, Белой Калитвы и Батайска.

Тем временем "Россеты" ввели график временного ограничения электроснабжения.

"Из-за этого наши потребители, в частности, без света (наши подстанции питаются от оборудования "Россетей")", — прокомментировали ситуацию в компании "Донэнерго".

По словам мэра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, электричество полностью собираются вернуть к 23:30.

Напомним, жители российского города погружались во тьму и раньше. Тогда они жаловались на отсутствие света в домах и улицах.

Также мы писали, что в Украине в ближайшее время, вероятно, будут введены плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

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