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Десятки будинків без світла — у російському Ростові масштабний блекаут

13 січня 2024 23:37
оновлено: 23:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Десятки будинків без світла — у російському Ростові масштабний блекаут
Російський Ростов-на-дону без світла. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російський Ростов-на-Дону охопила темрява. Чимало районів залишилися відключеними від світла. В одній з місцевих енергокомпаній повідомили про нібито аварію на центральних електромережах.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що без електрики, води та опалення залишилися десятки будинків.

Крім того, світло зникло також у і сусідньому Батайську.

"У частині районів міста впав тиск води в кранах та зникло опалення", — додали у повідомленні.

В яких районах Ростова зникло світло

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що без світла залишилися жителі Західного, "Червоного Аксая", Нахічевані, Олександрівки, Чкаловського, центру Ростова, Білої Калитви і Батайська.

Тим часом "Россети" запровадили графік тимчасового обмеження електропостачання.

"Через це наші споживачі, зокрема, без світла (наші підстанції живляться від устаткування "Россетей")", — прокоментували ситуацію в компанії "Доненерго".

За словами мера ЖКГ Ростовської області Сергія Сізікова, електрику повністю збираються повернути до 23:30.

Нагадаємо, жителі російського міста поринали у темряву і раніше. Тоді вони скаржилися на відсутність світла у будинках та на вулицях.

Також ми писали, що в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

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РФС
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