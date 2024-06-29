Отдых в Болгирии, Египте и Турции 2024 года - цены для украинцев - шок - новости Украины

Отдых на золотых песках в Болгарии. Фото: из открытых источников

Летний сезон в самом разгаре, но отдых у моря в Украине ограничен из-за войны и ситуации с безопасностью. Мужчинам выезд за границу запрещен, поэтому в основном на море за границу едут женщины и дети. Цены зависят не только от стран и гостиниц, но и от дороги.

Куда удобнее всего ехать украинцам и сколько стоит недельный отдых за границей, Новини.LIVE рассказала турагент туристического агентства Bon Voyage Mes Amis Лариса Дядечко.

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"Анализируя, насколько активно украинцы сейчас едут на отдых, то с начала полномасштабной войны если взять до него 100% клиентов, то сейчас уезжают отдыхать 60%. Болгария — на первом месте. Далее следует Турция и Египет. Кто хочет более бюджетный отдых без детей, выбирают Черногорию, Албанию, Хорватию и Грецию", — отметила турагент.

Сколько стоит отдых

Что касается стоимости отдыха, то Болгария все же самое дешевое направление. Есть возможность людям в Киеве сесть на автобус и не тратить дополнительные средства на самолет.

Отдых в Болгарии. Фото: из открытых источников

Стоимость отдыха в апартаментах на семь ночей с дорогой будет колебаться от 20 тысяч гривен на двух человек. А дальше цена будет расти в зависимости от питания и расположения гостиницы и береговой линии.

"По Египту и Турции цены спрогнозировать нельзя, потому что все зависит от спроса, от страны, из которой будет вылет, от наплыва туристов. Даже сейчас, когда в Египте несезон, цена большая и хорошая гостиница 4 звезды на первой береговой линии все включено будет стоить для мамы с ребенком до 12 лет от 35 до 50 тыс. грн. Но сюда следует учесть, что нужно добраться до аэропорта. Средняя стоимость билета на автобус или поезд — от 2 500 до 5 000 грн на одного человека в две стороны", — добавила турагент.

Египетские пирамиды.

Фото: из открытых источников

Напомним, в этом летнем сезоне в Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, ведется работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.