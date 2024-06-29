Відпочинок в Болгірії, Єгипті та Туреччині 2024 - ціни для українців - шок - новини України

Відпочинок на Золотих пісках в Болгарії. Фото: з відкритих джерел

Літній сезон у самому розпалі, але відпочинок біля моря в Україні обмежений через війну та безпекову ситуацію. Чоловікам виїзд за кордон заборонено, тому здебільшого на море за кордон їдуть жінки та діти. Ціни залежать не лише від країн та готелю, а і від дороги.

Куди зручніше всього їхати українцям і скільки коштує тижневий відпочинок за кордоном, Новини.LIVE розповіла турагент туристичної агенції "Bon Voyage Mes Amis" Лариса Дядечко.

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"Аналізуючи, наскільки активно українці зараз їдуть на відпочинок, то з початку повномасштабної війни, якщо взяти до цього 100% клієнтів. то зараз їдуть відпочивати 60%. Болгарія — на першому місці, далі йде Туреччина та Єгипет. Хто хоче більш бюджетний відпочинок без дітей, то обирають Чорногорію, Албанію, Хорватію і Грецію", – зазначила турагент.

Скільки коштує відпочинок

Щодо вартості відпочинку, то Болгарія все ж таки найдешевший напрямок. Є можливість людям в Києві сісти на автобус і не витрачати додаткові кошти на літак.

Відпочинок в Болгарії. Фото: з відкритих джерел

Вартість відпочинку в апартаментах на сім ночей з дорогою буде коливатися від 20 тисяч гривень на двох осіб. А далі ціна зростатиме залежно від харчування і розташування готелю та берегової лінії.

"Щодо Єгипту та Туреччини, ціни спрогнозувати не можна, бо все залежить від попиту, від країни, з якої буде виліт, від напливу туристів. Навіть зараз, коли в Єгипті несезон, ціна велика і хороший готель 4 зірки на першій береговій лінії все включено коштуватиме для мами з дитиною до 12 років від 35 до 50 тис. грн. Але сюди треба врахувати, що потрібно якось добратися до аеропорту. Середня вартість квитка на автобус чи потяг — від 2 500 до 5 000 грн на одну особу в дві сторони", — додала турагент.

Єгипетські піраміди.

Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, цього літнього сезону в Одеській області готуються не тільки до улаштування відпочинку біля Чорного моря, але й до екскурсій цікавими місцями регіону. Так, триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково.