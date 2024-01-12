Госпогранслужба назвала количество грузовиков, которые стоят на границе с Польшей
Более 1800 грузовиков скопилось в очередях на украинско-польской границе. Среднее время ожидания на границе от двух до четырех дней.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Грузовики на границе с Польшей — какая ситуация
Демченко заявил, что на рассвете около тысячи грузовых автомобилей находились в ожидании у "Шегини", а приблизительно восемьсот транспортных средств собрались возле трех других контрольно-пропускных пунктов, которые продолжают оставаться в заблокированном состоянии.
Среднее время ожидания для грузовиков на пересечении границы между Польшей и Украиной составляет от двух до четырех дней.
Напомним, что 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.
Также мы писали, что Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" возобновлено.
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