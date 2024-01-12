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Держприкордонслужба назвала кількість вантажівок, що стоять на кордоні з Польщею

12 січня 2024 13:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Держприкордонслужба назвала кількість вантажівок, що стоять на кордоні з Польщею
Вантажівки на кордоні. Фото: Anadolu
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Понад 1800 вантажівок зібралося в чергах на українсько-польському кордоні. Середній час очікування на кордоні від двох до чотирьох днів.

Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко заявив, що на світанку близько тисячі вантажних автомобілів перебували в очікуванні "Шегині", а приблизно вісімсот транспортних засобів зібралися близько трьох інших контрольно-пропускних пунктів, які продовжують залишатися в заблокованому стані.

Середній час очікування для вантажівок на перетині кордону між Польщею та Україною становить від двох до чотирьох днів.

Нагадаємо, що 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити усі вимоги.

Також ми писали, що Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону із Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика – Шегині" відновлено.

кордон
авто
прикордонники
вантажівки
черги

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