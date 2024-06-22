Дроны на фронте — кто остается основным поставщиком

Государственные поставки дронов на фронт не отвечают потребностям, — Бутусов
Украинский журналист Юрий Бутусов отметил проблему недостаточной поставки государственных FPV-дронов на фронт. Он заявил, что большинство дронов, которыми ВСУ поражают оккупантов, остаются волонтерскими.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в пятницу, 21 июня.
Большая часть дронов на фронте – волонтерские
Бутусов сообщил, что за первые три месяца текущего года государство передало на фронт 20 тысяч FPV-дронов. Однако этого количества недостаточно, ведь это лишь двухдневный расход на фронте. По его словам, в начале года системного снабжения дронов от государства вообще не было. Все дроны были либо волонтерскими, либо купленными за счет органов местного самоуправления.
"Ситуация начала меняться и дронов увеличилось только в мае. Однако, все равно, сейчас большая часть дронов на фронте, примерно 70-80% FPV-дронов, остаются волонтерскими. Если говорить о дронах других типов, таких как "Мавики" или "Аутєл" ", которые необходимы для разведки, то здесь 90% также волонтерские" , — отметил журналист.
Он добавил, что подавляющее количество дронов, используемых для нанесения ударов по российским оккупантам, остаются волонтерскими. Бутусов выразил недоумение таким отношением государства к выделению средств. Ведь по официальным данным, с начала года на закупку дронов государство выделило около 60 млрд гривен. Однако журналист задается вопросом, где эти дроны на самом деле.
Напомним, Латвия отправила Украине первую партию беспилотников, закупленных в рамках Коалиции дронов. Сейчас идет закупка уже второй партии дронов.
Раньше мы писали, что сейчас многие называют эту войну — войной дронов. Передовые технологии сегодня вес золота, но даже они бессильны перед опытом и смекалкой украинских военных. В чем секрет наших дронов и почему многие страны хотели бы получить эти разработки?
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