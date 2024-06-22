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Государственные поставки дронов на фронт не отвечают потребностям, — Бутусов

22 июня 2024 21:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Дроны на фронте — кто остается основным поставщиком
Запуск ударного FPV-дрона. Фото: mil.in.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил проблему недостаточной поставки государственных FPV-дронов на фронт. Он заявил, что большинство дронов, которыми ВСУ поражают оккупантов, остаются волонтерскими.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в пятницу, 21 июня.

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Большая часть дронов на фронте – волонтерские

Бутусов сообщил, что за первые три месяца текущего года государство передало на фронт 20 тысяч FPV-дронов. Однако этого количества недостаточно, ведь это лишь двухдневный расход на фронте. По его словам, в начале года системного снабжения дронов от государства вообще не было. Все дроны были либо волонтерскими, либо купленными за счет органов местного самоуправления.

"Ситуация начала меняться и дронов увеличилось только в мае. Однако, все равно, сейчас большая часть дронов на фронте, примерно 70-80% FPV-дронов, остаются волонтерскими. Если говорить о дронах других типов, таких как "Мавики" или "Аутєл" ", которые необходимы для разведки, то здесь 90% также волонтерские" , — отметил журналист.

Он добавил, что подавляющее количество дронов, используемых для нанесения ударов по российским оккупантам, остаются волонтерскими. Бутусов выразил недоумение таким отношением государства к выделению средств. Ведь по официальным данным, с начала года на закупку дронов государство выделило около 60 млрд гривен. Однако журналист задается вопросом, где эти дроны на самом деле.

Напомним, Латвия отправила Украине первую партию беспилотников, закупленных в рамках Коалиции дронов. Сейчас идет закупка уже второй партии дронов.

Раньше мы писали, что сейчас многие называют эту войну — войной дронов. Передовые технологии сегодня вес золота, но даже они бессильны перед опытом и смекалкой украинских военных. В чем секрет наших дронов и почему многие страны хотели бы получить эти разработки?

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Украина
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