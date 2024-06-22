Дрони на фронті — хто залишається основним постачальником

Запуск ударного FPV-дрону. Фото: mil.in.ua

Український журналіст Юрій Бутусов наголосив на проблемі недостатнього постачання державних FPV-дронів на фронт. Він зазначив, що більшість дронів, якими ЗСУ уражають окупантів залишаються волонтерськими.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у п'ятницю, 21 червня.

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Більша частина дронів на фронті — волонтерські

Бутусов повідомив, що за перші три місяці поточного року держава передала на фронт 20 тисяч FPV-дронів. Однак ця кількість є недостатньою, адже це лише дводенна витрата на фронті. За його словами, на початку року системного постачання дронів від держави взагалі не було. Усі дрони були або волонтерськими, або купленими за рахунок органів місцевого самоврядування.

"Ситуація почала змінюватися і дронів побільшало тільки у травні. Проте, все рівно, зараз більша частина дронів на фронті, приблизно 70-80% FPV-дронів, залишаються волонтерськими. Якщо говорити про дрони інших типів, таких як "Мавіки" або "Аутел", які необхідні для розвідки, то тут 90% також є волонтерськими", — зазначив журналіст.

Він додав, що переважна кількість дронів, які використовуються для завдання ударів по російських окупантах, залишаються волонтерськими. Бутусов висловив здивування таким ставленням держави до виділення коштів. Адже за офіційними даними, з початку року на закупівлю дронів держава виділила близько 60 млрд гривень. Однак журналіст задається питанням, де ж ці дрони насправді.

Нагадаємо, Латвія відправила Україні першу партію безпілотників, які були закуплені в рамках Коаліції дронів. Наразі триває закупівля вже другої партії дронів.

Раніше ми писали, що зараз багато хто називає цю війну — війною дронів. Передові технології сьогодні на вагу золота, але навіть вони безсилі перед досвідом і кмітливістю українських військових. У чому секрет наших дронів і чому багато країн хотіли б отримати ці розробки?