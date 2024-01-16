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Депутата, взорвавшего гранаты на Закарпатье, могут приговорить к пожизненному заключению

16 января 2024 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Депутата, взорвавшего гранаты на Закарпатье, могут приговорить к пожизненному заключению
Подрывник у дверей сельсовета. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Смерть еще одного человека в результате теракта в Керецках на Закарпатье повлияет на квалификацию дела. Это может увеличить срок заключения злоумышленника до пожизненного.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает "Укринформ".

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"Смерть в больнице еще одного человека из числа жертв теракта в Керецках влияет на квалификацию дела. Когда мы будем иметь экспертизы по обеим смертям — будет возможность переквалифицировать на более тяжкую часть статьи (ч. 3) и там вероятное наказание в виде пожизненного заключения", — рассказала пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 258 УК (теракт).

Что произошло на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был неместным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, подорвавший гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, подорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.

Гранаты, которые бросил депутат на Закарпатье во время финансовой комиссии, упали под стул военного на протезах Василию Штефку. Он получил ранение на фронте и потерял обе ноги. На собрание в родном селе Василий пришел уже на протезах.

Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек. Умер депутат Мирослав Нитька.

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