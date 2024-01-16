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Депутата, який підірвав гранати на Закарпатті, можуть засудити до довічного ув'язнення

16 січня 2024 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Депутата, який підірвав гранати на Закарпатті, можуть засудити до довічного ув'язнення
Підривник біля дверей сільради. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Смерть ще однієї людини внаслідок теракту у Керецьках на Закарпатті вплине на кваліфікацію справи. Це може збільшити термін ув'язнення зловмисника до довічного.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає "Укрінформ".

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"Смерть у лікарні ще одного чоловіка із числа жертв теракту в Керецьках впливає на кваліфікацію справи. Коли ми матимемо експертизи по обох смертях — буде можливість перекваліфікувати на тяжчу частину статті (ч. 3) і там ймовірне покарання у вигляді довічного ув'язнення", — розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. 

Наразі справу розслідують за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт). 

Що сталося на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. 

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.

Гранати, які кинув депутат на Закарпатті під час фінансової комісії, впали під стілець військовому на протезах Василю Штефку. Він отримав поранення на фронті та втратив обидві ноги. На збори у рідному селі Василь прийшов уже на протезах.

Кількість загиблих внаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до двох осіб. Помер депутат Мирослав Нитка.

теракт
смерть
в'язниця
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місцеві депутати

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