Депутат РФ призвал проводить "рейды" по магазинам, где продаются книги с критикой Путина

Люди в книжном магазине. Фото: росСМИ

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Андрей Луговой призвал провести "рейды" по магазинам, где якобы продают книги "иноагентов". По его словам, авторы критикуют российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщили росСМИ.

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Книги, в которых критикуют Путина

"Я лично знаю точки, где продают книги иноагентов и их пособников. Нужно организовать рейд, и показать, как можно и нужно купировать этот финансовый хвост", — подчеркнул Луговой.

РосСМИ отмечает, что несмотря на то, что Путин неоднократно публично заявлял, что статус "иноагента" не является преступлением, Луговой называет продавцов их книг "пособниками".

В одном из своих сообщений российский депутат написал о "изменниках-спонсоров ВСУ", которые якобы продолжают получать барыши по продаже книг, прикрываясь прежними творческими заслугами.

Пока у власти РФ нет законных оснований для того, чтобы запретить продажу книг "иноагентов". Книги авторов продаются в крупных сетевых магазинах.

В конце 2023 года российские власти испытали механизм изъятия из продажи "неудобных" книг, начав уголовное преследование Бориса Акунина после публикации пранка Вована и Лексуса. После этого книги автора исчезли из магазинов.

РосСМИ пишут, что на этой неделе книги Людмилы Улицкой начали исчезать из библиотек и продаж без вмешательства правоохранителей. Это произошло после очередного пранка.

"Угроза рейдов, которые с большой долей вероятности будут сопровождаться скандалами, а, возможно, и порчей имущества, также может помочь властям убрать с полок магазинов критиков Путина", — говорится в материале.

Российский депутат Луговой участвовал и в другой акции по запугиванию критически настроенных россиян. После задержания музыкантов группы "Би-2" в Таиланде он писал:

"Парни пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, танцуя чечетку на глазах у соседей по камере".

Следует отметить, что никакого уголовного дела в отношении "Би-2" в России не возбуждено.

Пост Лугового. Фото: скриншот

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин объявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в Российскую Федерацию в течение следующих шести лет. Также он призвал российские банки активизировать свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины.