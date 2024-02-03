Депутат РФ закликав проводити "рейди" по магазинах, де продаються книги з критикою Путіна

Люди в книжковому магазині. Фото: росЗМІ

Заступник голови комітету з безпеки та протидії корупції Держдуми Андрій Луговий закликав провести "рейди" по магазинах, де нібито продають книги "іноагентів". За його словами, автори критикують російського диктатора Володимира Путіна.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомили росЗМІ.

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"Я особисто знаю точки, де продають книжки іноагентів та їхніх пособників. Потрібно організувати рейд, і показати, як можна і потрібно купірувати цей фінансовий хвіст", — наголосив Луговий.

РосЗМІ зазначає, попри те, що Путін неодноразово публічно заявляв, що статус "іноагента" не є злочином, Луговий називає продавців їхніх книжок "пособниками".

В одному зі своїх дописів російський депутат написав про "зрадників-спонсорів ЗСУ", які нібито продовжують отримувати бариші з продажу книг, прикриваючись колишніми творчими заслугами.

Наразі у влади РФ немає законних підстав для того, щоб заборонити продаж книжок "іноагентів". Книги авторів продаються у великих мережевих магазинах.

Наприкінці 2023 року російська влада випробувала механізм вилучення з продажу "незручних" книжок, розпочавши кримінальне переслідування Бориса Акуніна після публікації пранку Вована і Лексуса. Після цього книги автора зникли з магазинів.

РосЗМІ пишуть, що цього тижня книги Людмили Улицької почали зникати з бібліотек і продажу без втручання правоохоронців. Це сталося після чергового пранку.

"Загроза рейдів, які з великою часткою ймовірності супроводжуватимуться скандалами, а, можливо, і псуванням майна, також може допомогти владі прибрати з полиць магазинів критиків Путіна", — йдеться у матеріалі.

Російський депутат Луговий брав участь і в іншій акції із залякування критично налаштованих росіян. Після затримання музикантів гурту "Бі-2" у Таїланді він писав:

"Хлопці нехай готуються: скоро грати і співати вони будуть на ложках і на металевих тарілках, танцюючи чечітку на очах у сусідів по камері".

Варто зазначити, що жодної кримінальної справи щодо "Бі-2" у Росії не заведено.

Допис Лугового. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент держави-агресора Володимир Путін оголосив про плани інтегрувати окуповані українські території до Російської Федерації впродовж наступних шести років. Також він закликав російські банки активізувати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.