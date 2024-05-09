Экономическое бронирование от мобилизации в Украине

Депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко. Фото: Скриншот с видео

На сегодняшний день в парламенте речь не идет о рассмотрении законопроекта о возможности экономического бронирования от мобилизации в Украине. ВСУ должны удерживаться за счет налогов граждан.

Об этом депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал в эфире " Ранок.LIVE " в четверг, 9 мая.

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На вопрос журналистов, как сам народный избранник относится к возможности экономического бронирования, Федиенко ответил, что в парламенте иногда звучит такое предложение, но сама фракция на вчерашнем заседании не обсуждала такой вопрос.

" В самом сессионном зале и вообще в парламенте этот вопрос не обсуждается. Я скажу, что это очень сложный и трудный вопрос. Многие люди пишут о справедливости, но справедливость в том, что нашу украинскую армию мы должны удерживать за счет собственных налогов. Ни одна страна мира не будет удерживать наши вооруженные силы", — отметил нардеп.

Также он сказал, что сейчас все-таки ведутся некоторые консультации по экономическим вопросам для армии, также рассматриваются некоторые модели, но никаких законодательных изменений по этому вопросу пока нет.

Напомним, ранее Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в будущем в Раде могут быть рассмотрены две модели экономического бронирования от мобилизации.