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Депутат Федієнко розповів про економічне бронювання від мобілізації

9 травня 2024 13:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Економічне бронювання від мобілізації в Україні
Депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На сьогоднішній день у парламенті не йде мова про розгляд законопроєкту про можливість економічного бронювання від мобілізації в Україні. ЗСУ повинні утримуватись за рахунок податків громадян.

Про це депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів в ефірі "Ранок.LIVE" в четвер, 9 травня.

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На запитання журналістів, як сам народний обранець ставиться до можливості економічного бронювання, Федієнко відповів, що у парламенті іноді лунає така пропозиція, але сама фракція на вчорашньому засіданні не обговорювала таке питання.

"У самій сесійній залі та загалом у парламенті це питання не обговорюється. Я скажу, що це є дуже складне і важке питання. Багато людей пише про справедливість, але справедливість в тому, що нашу українську армію ми повинні утримувати за рахунок власних податків. Жодна країна світу не буде утримувати наші збройні сили", — зауважив нардеп.

Також він сказав, що зараз все-таки ведуться деякі консультації по економічних питаннях для армії, також розглядаються певні моделі, але жодних законодавчих змін за таким питанням поки немає. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у майбутньому у Раді можуть розглянути дві моделі економічного бронювання від мобілізації. 

закон
Україна
економіка
мобілізація
бронювання
народні депутати
війна в Україні

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