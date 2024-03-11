День независимости Литвы — путь балтийской страны к свободе
Литва в понедельник, 11 марта, отмечает 34 года со дня провозглашения независимости. В 1990 году балтийская страна стала первой из советских республик, заявившей о желании отсоединиться от Советского Союза и восстановить свой суверенитет.
Об этом сообщает телеграм-канал "Мы Украина".
Обретение независимости Литвой в 1990 году
События, произошедшие в Литве в 1990 году, стали примером для всех стран-членов и народов СССР. Литва приняла Акт о возобновлении Литовского государства за год до официального распада кровавого режима Советского Союза.
Ровно 34 года назад глава литовского общественно-политического движения "Саюдис" Витаутас Ландсбергис с трибуны парламента страны зачитал акт о независимости.
"Верховный Совет Литвы торжественно провозглашает о восстановлении независимости, которая была уничтожена внешними силами. С этого времени Литва является независимым государством", — заявил Ландсбергис.
Однако путь к независимости был непростым. Руководство СССР не хотело дать свободу Литве.
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
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Провозглашение независимости в Литве
Первым этапом запрета на освобождение из социалистического лагеря было то, что министр обороны СССР Дмитрий Язов отдал приказ о введении парашютно-десантных подразделений в страны Балтии, в частности Литву. Это произошло 8 января 1991 года.
Тогдашний президент СССР Михаил Горбачев обвинял Сейм Литовской Республики в стремлении к "реставрации буржуазного строя". После громкого заявления 12 января в Вильнюс вошли бронетранспортеры.
Уже в ночь на 13 января литовские граждане вышли на митинги. Они обороняли здание прессы, телебашню и парламент Литвы, который пытались захватить солдаты СССР. В ходе протестов погибли 14 гражданских лиц. Всего в январской защите страны пострадали около тысячи человек. Граждане были застрелены и жестоко убиты взрывными пакетами, которые силовики бросали людям в лицо. По литовцам прямо на улицах столицы ехали танки.
"Пару часов я пытался дозвониться к Горбачеву. На другом конце провода отвечали, что он спит. Просто издевались", — рассказал первый глава Сейма Литвы Ландсбергис.
Никто из представителей власти СССР не взял на себя ответственность за события ночи с 12 на 13 января. Горбачев подчеркнул, что не отдавал приказы о введении войск в Литву. На кровавые события отреагировали мировые лидеры, осудившие политику Союза. Поддержать Литву приехали делегации из Латвии, Беларуси, Украины, Грузии, Молдовы, Польши и Венгрии.
Митинги в Вильнюсе стали началом падения и концом тюрьмы народов. СССР признал независимость Литвы в сентябре 1991 года. В этот день от Союза официально отсоединились Латвия и Эстония.
Напомним, разведка Литвы оценила вероятность нападения России на НАТО. В ведомстве заявили, что РФ готовится к войне с Альянсом в долгосрочной перспективе.
Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что в случае нападения России на балтийские страны НАТО победит. Но при этом города Балтии станут такими же, как Бахмут и Авдеевка.
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