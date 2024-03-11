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День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи

11 березня 2024 10:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи
Мітинг у Вільнюсі, кінець 1980-х років. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Литва у понеділок, 11 березня, відзначає 34 роки з дня проголошення незалежності. У 1990 році балтійська країна стала першою з радянських республік, що заявила про бажання від'єднатися від Радянського Союзу та відновити свій суверенітет.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ми Україна".

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Здобуття незалежності Литвою у 1990 році

Події, що відбулися в Литві у 1990 році стали прикладом для усіх країн-членів та народів СРСР. Литва ухвалила Акт про відновлення Литовської держави за рік до офіційного розпаду кривавого режиму Радянського Союзу.

Рівно 34 роки тому голова литовського громадсько-політичного руху "Саюдіс" Вітаутас Ландсбергіс з трибуни парламенту країни зачитав акт про незалежність.

"Верховна Рада Литви урочисто проголошує про відновлення незалежності, яка була знищена зовнішніми силами. З цього часу Литва є незалежною державою", — заявив Ландсбергіс.

Однак шлях до незалежності був непростим. Керівництво СРСР не хотіло дати свободу Литві.

  • Проголошення незалежності в Литві
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 2
    Проголошення незалежності в Литві
  • Проголошення незалежності в Литві
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 4
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 5
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 6
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 7
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 8
    Проголошення незалежності в Литві
  • День незалежності Литви — шлях балтійської країни до свободи - фото 9
    Проголошення незалежності в Литві
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Першим етапом заборони визволення з соціалістичного табору було те, що міністр оборони СРСР Дмитро Язов віддав наказ про введення парашутно-десантних підрозділів у країни Балтії, зокрема Литву. Це сталося 8 січня 1991 року.

Тодішній президент СРСР Михайло Горбачов звинувачував Сейм Литовської Республіки у прагненні до "реставрації буржуазного ладу". Після гучної заяви 12 січня у Вільнюс зайшли бронетранспортери. 

Вже в ніч проти 13 січня литовські громадяни вийшли на мітинги. Вони обороняли будинок преси, телевежу та парламент Литви, який намагалися захопити солдати СРСР. Під час протестів загинули 14 цивільних осіб. Загалом у січневому захисті країни постраждало близько тисячі людей. Громадяни були застрелені та жорстоко вбиті вибуховими пакетами, які силовики кидали людям в обличчя. По литовцях просто на вулицях столиці їхали танки.

Мітинг у Вільнюсі, 22 серпня 1988 року
Мітинг у Вільнюсі, 22 серпня 1988 року. Фото: TASS

"Пару годин я намагався додзвонитися
до Горбачова. На іншому кінці дроту відповідали, що він спить. Просто знущалися", — розповів перший голова Сейму Литви Ландсберґіс.

Ніхто з представників влади СРСР не взяв на себе відповідальність за події ночі з 12 на 13 січня. Горбачов наголосив, що не віддавав наказів про введення військ до Литви. На криваві події відреагували світові лідери, які засудили політику Союзу. Підтримати Литву приїхали делегації з Латвії, Білорусі, України, Грузії, Молдови, Польщі та Угорщини.

Марш за незалежність Литви, 16 лютого 1989 року
Марш за незалежність Литви, 16 лютого 1989 року. Фото: Contributo

Мітинги у Вільнюсі стали початком падіння та кінцем в'язниці народів. СРСР визнав незалежність Литви у вересні 1991 року. Також у цей день від Союзу офіційно від'єдналися Латвія та Естонія.

Нагадаємо, розвідка Литви оцінила ймовірність нападу Росії на НАТО. У відомстві заявили, що РФ готується до війни з Альянсом в довгостроковій перспективі.

Додамо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що у випадку нападу Росії на балтійські країни, НАТО переможе. Але при цьому міста Балтії стануть такими самими, як Бахмут та Авдіївка.

Литва
СРСР
День Незалежності
Михайло Горбачов

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