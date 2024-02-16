День единения 16 февраля — история и традиции праздника

Украинцы во время Дня единения 2022 года. Фото: Фокус

Украина 16 февраля отмечает государственный праздник — День единения. Президент Украины Владимир Зеленский основал его в 2022 году за неделю до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об истории этой даты рассказывает Новини.LIVE.

История Дня единения

Зимой 2022 года американская и западноевропейская разведки предупреждали Украину о вторжении войск РФ и даже называли дату — 16 февраля. В это мало кто верил тогда, что украинцы не хотели менять привычный для них мирный образ жизни.

Но в обществе все-таки начались волнения. Чтобы уменьшить психологическое давление, Президент Украины Владимир Зеленский установил новый праздник, который должен был напомнить, что мощь и сила украинцев в их единстве.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", — сказал тогда президент.

Это и положило начало новому празднику — Дню единения.

День единения Украины 2024

В этом году День единения отмечается третий раз в истории. У него нет сложившихся годами традиций, но в условиях войны этот праздник приобрел особый смысл.

Украинцы должны показать всему миру, что сегодня они как никогда едины и, несмотря ни на что, будут отстаивать свои будущее и независимость.

Традиции праздника

16 февраля в украинских городах и селах поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

В этот день уместно надеть вышиванку или одежду с патриотическим принтом. Также можно нацепить сине-желтую ленту.

И, конечно, стоит отметить этот день солидным донатом Вооруженным силам Украины, которые сейчас обороняют нашу Родину и ее единство.

Ранее мы сообщали, что 28 января отмечается День утверждения Государственного флага Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтый флаг как Государственный Флаг Украины.

Украина 22 января отмечает День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости.