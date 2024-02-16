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День єднання 16 лютого — історія і традиції свята

16 лютого 2024 06:16
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Павло Зінченко
редактор
День єднання 16 лютого — історія і традиції свята
Українці під час Дня єднання 2022 року. Фото: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна 16 лютого відзначає державне свято — День єднання. Президент України Володимир Зеленський заснував його у 2022-му за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про історію цієї дати розповідає Новини.LIVE

Історія Дня єднання

Взимку 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про вторгнення військ РФ і навіть називали дату — 16 лютого. В це мало хто вірив тоді, українці не хотіли змінювати звичний для них мирний образ життя. 

Але в суспільстві все-таки почалися хвилювання. Щоб зменшити психологічний тиск, Президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, яке мало нагадати, що міць і сила українців у їх єдності. 

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання", — сказав тоді президент. 

Це і поклало початок новому святу — Дню єднання.

День єднання України 2024

Цього року День єднання святкується втретє в історії. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни це свято набуло особливого сенсу.

Українці мають показати усьому світові, що сьогодні вони як ніколи єдині та попри все будуть відстоювати свої майбутнє і незалежність.

Традиції свята

16 лютого в українських містах і селах піднімають державний прапор і виконують гімн.

В цей день доречно вдягнути вишиванку або одяг з патріотичним прінтом. Також можна начепити синьо-жовту стрічку.

І звісно варто відзначити цей день солідним донатом Збройним силам України, які зараз обороняють нашу Батьківщину та її єдність.

Раніше ми повідомляли, що 28 січня відзначається День затвердження Державного прапора України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України.

Україна 22 січня відзначає День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності.

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