Некоторые члены ЕС требуют вернуть таможенную пошлину на украинское зерно

Украинское зерно. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо Европейской комиссии с просьбой ввести импортную пошлину на украинское зерно. Они заявили, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины поглощает их экспортные рынки.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что восточные страны Европейского Союза требуют ввести импортную пошлину на украинское зерно, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию.

Отмечается, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо Европейской комиссии с просьбой о принятии мер, заявив, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины поглощает их экспортные рынки.

Министры заявили, что пять подписантов являются одними из шести государств-членов ЕС, производящих значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для безопасности пищевых продуктов в Европе и стратегического суверенитета ЕС.

"Вот почему Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной государств-членов и одновременно помогут им использовать их экспортный потенциал в полной мере", — говорится в письме.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.