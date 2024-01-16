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Некоторые члены ЕС требуют вернуть таможенную пошлину на украинское зерно

16 января 2024 13:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Некоторые члены ЕС требуют вернуть таможенную пошлину на украинское зерно
Украинское зерно. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо Европейской комиссии с просьбой ввести импортную пошлину на украинское зерно. Они заявили, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины поглощает их экспортные рынки.

Об этом сообщает Reuters.

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В ЕС требуют вернуть пошлину на украинское зерно

Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что восточные страны Европейского Союза требуют ввести импортную пошлину на украинское зерно, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию.

Отмечается, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо Европейской комиссии с просьбой о принятии мер, заявив, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины поглощает их экспортные рынки.

Министры заявили, что пять подписантов являются одними из шести государств-членов ЕС, производящих значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для безопасности пищевых продуктов в Европе и стратегического суверенитета ЕС.

"Вот почему Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной государств-членов и одновременно помогут им использовать их экспортный потенциал в полной мере", — говорится в письме.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Венгрия
Болгария
зерно
ЕС
пошлина

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