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Деякі члени ЄС вимагають повернути мито на українське зерно

16 січня 2024 13:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Деякі члени ЄС вимагають повернути мито на українське зерно
Українське зерно. Фото (ілюстративне): depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали лист до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на українське зерно. Вони заявили, що дешевша сільськогосподарська продукція з України поглинає їхні експортні ринки.

Про це повідомляє Reuters

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У ЄС вимагають повернути мито на українське зерно

Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що східні країни Європейського Союзу вимагають запровадити імпортне мито на українське зерно, посилаючись на недобросовісну конкуренцію.

Зазначається, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали лист до Європейської комісії з проханням про вжиття заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція з України поглинає їхні експортні ринки.

Міністри заявили, що п’ять підписантів є одними з шести держав-членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для безпеки харчових продуктів у Європі та стратегічного суверенітету ЄС.

"Ось чому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки держав-членів, які межують з Україною, і водночас допоможуть їм використати їхній експортний потенціал повною мірою", — йдеться в листі.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Угорщина
Болгарія
зерно
ЄС
мито

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